Zero acquirenti e rischio sicurezza, nessuna certezza per l'ex hotel Le Conchiglie. L'asta va deserta

Resta incerto il futuro del complesso alberghiero Le Conchiglie. Alle porte di ingresso di Riccione, per chi proviene da Rimini, lungo viale Gabriele d’Annunzio. Come compare sul portale delle aste giudiziarie, per la quarta volta la gara di vendita è andata deserta. E’ ormai quasi da un anno che si cerca un acquirente, senza aver trovato ancora una soluzione. Dei possibili investitori interessati per il momento non c’è traccia: l’asta immobiliare era partita lo scorso 21 luglio partendo da una base di 9 milioni di euro, poi scesa a settembre a 6,7 milioni. Durante l’ultima chiamata del 27 aprile il prezzo base era fissato a poco più di 5 milioni di euro, con offerta minima di 3,7 milioni. Ma la gara è andata ancora deserta. Per la maxi struttura il futuro resta così ancora tutto da definire, con il rischio che in vista della stagione estiva possa ancora trasformarsi in un bivacco o in accampamenti di fortuna. Generando problemi anche di sicurezza pubblica.

Il lotto prevede la cessione oltre della struttura alberghiera principale, sul retro la dependance che risulta demolita, un fabbricato a uso poliambulatorio destinato all'attività medico-sanitaria, un fabbricato residenziale privato abbandonato e in stato di degrado e terreno privato recintato situato sull'arenile fronte hotel. Il delegato alla vendita è lo studio notarile Bernardi Fabbrani.