Zero parcheggi fuori dall'autostrada, Renzi (FdI): "Tema urgente, basta perdere altro tempo"

"Necessari e urgenti i parcheggi per auto ai Caselli autostradali di Rimini Nord e Sud". A chiederlo è il consigliere comunale Gioenzo Renzi (Fratelli d'Italia). Nei pressi dei Caselli autostradali di Rimini Nord e Sud non esistono aree di sosta per gli autoveicoli, a disposizione dei viaggiatori. "Al Casello di Rimini Sud, l’unica possibilità di parcheggio per le auto, rimane l’area adiacente la sede di Hera, quasi sempre completamente occupata dalle auto dei dipendenti; mentre a Rimini Nord le auto sono parcheggiate in modo precario e pericoloso lungo i margini sterrati della stretta via Orsoleto", spiega il consigliere.

"La precedente interrogazione di due anni orsono, con cui chiedevo all’Amministrazione Comunale, di promuovere un accordo con i proprietari dei vasti terreni circostanti, per reperire l’area e realizzare i parcheggi, non ha avuto alcun seguito - prosegue Renzi -. L’amministrazione comunale ha inoltre respinto il mio emendamento al Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 per la realizzazione dei parcheggi ai caselli autostradali. Pertanto, nel Consiglio Comunale di martedì scorso, ho chiesto la necessaria e urgente realizzazione di un parcheggio per autoveicoli ai Caselli autostradali, al fine di dare risposte alle esigenze dei viaggiatori. Da decenni, i viaggiatori sono costretti a cercare, nei pressi dei Caselli, un posto auto, di fortuna, precario, e abbandonato, pertanto, è ora di mettere a loro disposizione un parcheggio, organizzato e sicuro con la video-sorveglianza".

"La disponibilità di un funzionale parcheggio per autoveicoli, ai Caselli autostradali, è un comodo punto di incontro con altre persone, per condividere il viaggio, riducendo i veicoli in circolazione, le emissioni di Co2, con risparmio economico, energetico e beneficio ambientale. Un parcheggio per gli autoveicoli ai Caselli autostradali di Rimini Nord e Sud, rappresenta una dotazione qualificante di Rimini per le necessità della mobilità".