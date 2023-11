Zoccarato (Lega): "Via Celli è al collasso, necessario un nuovo collegamento con via Verenin"

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Rimini il consigliere Matteo Zoccarato (Lega Salvini Premier) ha portato all'attenzione del Consiglio la situazione di via Celli. La strada è una traversa della Statale 16 (altezza Italia in Miniatura), percorribile in ambo i sensi di marcia.

“La grave situazione di pericolo nasce dalla presenza del centro ambientale Hera, il quale comporta un traffico costante di mezzi pesanti, da e verso la struttura – spiega Zoccarato -. Via Celli non è assolutamente in grado di sopportare questo tipo di mezzi essendo larga non più di 3 metri; a confermare ciò, sono infatti i numerosi incidenti a cui siamo costretti ad assistere. Il più delle volte, vedendo coinvolti proprio i mezzi diretti alla stazione ecologica”.

Ad aggravare lo scenario, il manto stradale devastato dal via vai di bilici e furgoni, che rende la strada ancor più pericolosa. “La soluzione a tutti i mali può essere solo una; collegare la via Celli a via Verenin Grazia proprio all'altezza del centro ambiente – prosegue Zoccarato -. Poche centinaia di metri d'asfalto che trasferirebbero il traffico pesante su una strada a doppia corsia e di conseguenza ben più adeguata a ricevere il transito di mezzi pesanti”.

“Proprio l'alto tasso d'incidentalità consolidato nel corso degli anni e i numerosi danneggiamenti delle proprietà private, avrebbero dovuto far suonare il campanello d'allarme già da tempo dalle parti di Palazzo Garampi. Così evidentemente non è stato, e così a breve non sarà. Perché l'assessore Morolli in risposta alla mia denuncia, ha comunicato che difficilmente prima del 2025 si procederà con la riasfaltatura”.

“Il problema non nasce oggi ma è ben noto a tutti da anni, ed è palese il fatto che in un bilancio di centinaia di milioni come quello di Rimini, trovare le risorse per una breve strada di collegamento non sia sicuramente un'impresa insormontabile – conclude Zoccarato -. Appare dunque evidente come chi governa la città stia sottovalutando la situazione, ed è inaccettabile. Sollecito con decisione l'amministrazione a intervenire quanto prima perché, facendo gli scongiuri del caso, quando poi avviene la tragedia è sempre troppo tardi”.