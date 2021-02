Zona arancione, nuovo stop per i musei: i servizi della biblioteca su prenotazione

Con il passaggio in zona arancione della regione Emilia Romagna, i Musei di Rimini rimarranno chiusi, fino a nuove disposizioni. I servizi di apertura al pubblico e le visite al Museo della Città, Domus del Chirurgo, PART Palazzi Arte Rimini e Teatro Galli sono pertanto per il momento sospesi. Chiusi dallo scorso 5 novembre per le restrizioni anti Covid, da lunedì 1 febbraio i Musei di Rimini avevano riaperto le loro porte, ancorché solo nei giorni feriali, in seguito al passaggio a zona gialla della Regione Emilia Romagna. Da lunedì, con il nuovo passaggio a zona arancione, rimarranno chiusi fino a nuove disposizioni.

Proseguono invece i servizi della Biblioteca Gambalunga a cui si potrà accedere solo su prenotazione, on line, o telefonando al numero: 0541704479 (info: www.bibliotecagambalunga.it).