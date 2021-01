Zona gialla, riaprono i bar: per invogliare il ritorno al banco arriva il "caffè goloso"

A Santarcangelo, da lunedì, nei bar di Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo) ci sarà un motivo in più per farsi una pausa piacevole

Arriva la zona gialla in regione e ristoranti e bar possono finalmente riaprire e accogliere gli ospiti con i loro gusti e sapori. A Santarcangelo, da lunedì, nei bar di Città Viva (l'Associazione Commercianti di Santarcangelo) ci sarà un motivo in più per farsi una pausa piacevole: dal primo pomeriggio, dalle 14 alle 15:30, i bar presenteranno il "Caffè Goloso".

Piero Ricci, presidente di Città Viva e titolare di una bar a Santarcangelo, spiega il progetto: "A Santarcangelo abbiamo ottimi bar e pasticcerie affermate, ed entrambe hanno sofferto molto questi mesi di zona rossa e arancione, il ritorno alla zona gialla andava festeggiato. Allora abbiamo pensato di unire queste due competenze per regalare ai santarcangiolesi, e a tutti gli ospiti che amano passare nella nostra Città, una pausa di gusto e di carica: un caffè "goloso"! In pratica, al solo costo di 3,50 euro si può ordinare un caffè speciale tipo montebianco/marocchino, oppure un caffè speziato, e assieme verrà fornito un abbondante accompagnamento dolce, sempre vario e differente da bar a bar. Abbiamo scelto la fascia orario dalle 14:00 alle 15:30 affinché il "Caffè goloso" sia di supporto per le persone che rientreranno al lavoro dopo pranzo, dandogli la spinta del caffè e il piacere del dolce, sia per dare un'occasione alle persone di ritrovarsi con amici, parenti o colleghi seduti insieme ad un tavolo, con le giuste accortezze di sicurezza, spezzando la giornata, con una pausa di piacere.

Tutti i bar associati hanno aderito con piacere a questa iniziativa (Altamarea Caffè, Caffè Centrale, Caffè Clementino, Caffè Commercio, Caffè del Portico, Caffetteria Marini, Caffetteria Recover82, Donminzoni54, Iris Caffè, Pasticceria Succi, Vicolo di Brused) a conferma del fatto che Santarcangelo sia unita e compatta in questo momento. Una coesione di cui tutta la Città ha bisogno per poter ripartire dopo questo difficile periodo."