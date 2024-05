Ztl del Centro: banca dati in aggiornamento e lettere ai cittadini. Entro fine anno telecamere accese

L’obiettivo è quello di partire con la fase di pre esercizio entro la fine di quest’anno. Con un periodo finestra in cui le nuove telecamere inizieranno a essere in funzione ma senza ancora fare le multe, con le infrazioni che tuttavia saranno comunicate con un avviso informativo. L’amministrazione comunale è al lavoro per avviare la fase operativa che porterà all’entrata in funzione della Ztl del Centro Storico. I passaggi che porteranno all’entrata in funzione dei varchi saranno molto simili e quelli organizzati per la Ztl di Rimini Nord. Durante gli scorsi giorni il Comune ha, attraverso una determina, stabilito un incarico professionale (del valore di 79 mila euro) che consentirà di aggiornare la banca dati delle persone aventi il diritto di ottenere il permesso Ztl e predisporre le successive lettere e raccomandate di comunicazione.

I cittadini interessati

L’incarico è finalizzato ad avere una mappatura precisa di quante sono le persone potenzialmente interessate dal provvedimento Ztl. Il comune attualmente è in possesso del dato relativo ai cittadini residenti nel centro storico e nelle aree Ztl, ma è necessario incrociarlo ad esempio i dati in possesso alla motorizzazione, per capire quali sono gli automobilisti che potrebbero avere i requisiti per richiedere il permesso.

Questo aggiornamento del database servirà soprattutto per esaminare quelle situazioni che sono modificate rispetto ai permessi precedentemente rilasciati. Le casistiche sono diverse, da chi aveva i requisiti e non li ha più (ad esempio permessi disabili decaduti) oppure chi abita in una via che prima non ricadeva nella ztl e ora sì (o viceversa) o ancora chi è dotato di permesso ma ha cambiato l’auto di cui è intestatario. Situazioni dunque che andranno puntualmente verificate, per poi far partire le comunicazioni puntuali ai cittadini. In linea generale, chi si trova in una situazione invariata (chi ricadeva già in Ztl e ha i requisiti) ha già il permesso elettronico valido e non dovrà fare nulla.

I tempi

L'analisi e l’aggiornamento del database richiederà un paio di mesi di lavoro e sarà funzionale all’invio delle comunicazioni ai cittadini, che saranno informati delle procedure per il rilascio del permesso (sull’esempio di quanto già fatto per Rimini Nord). L’obiettivo, conferma l’amministrazione, è quello di partire con la fase di pre esercizio entro la fine dell’anno.

Le modifiche alla Ztl

Le modifiche introdotte riguardano il varco Ztl di via Bastioni Meridionali, all'intersezione con Largo Unità d’Italia, che sarà attivo solo durante le ore notturne, dalle 22 alle 6, così da semplificare l’accesso diurno alle scuole presenti e al Santuario della Madonna della Misericordia, che hanno accessi carrabili situati in via Bastioni Meridionali. L'area interessata dalla modifica comprende le vie Bastioni Meridionali, Molini, Venerucci, Bonsi e Bastioni Occidentali.

Sempre nell’ottica di migliorare l’accessibilità dell’area, il varco Ztl di via Massimo D’Azeglio sarà attivo esclusivamente dalle 22 alle 6, pensando in particolare a chi deve raggiungere l'Istituto Maccolini. La modifica riguarda l'intera via Massimo D’Azeglio fino all'inizio dell'area pedonale esistente.

Il varco elettronico presente sul Corso d’Augusto dopo l'intersezione con via Ducale, a copertura dell'area che comprende il tratto di Corso fino a via Santa Maria in Corte, sarà attivo dalle 7.30 alle 20.30. Una modifica che risponde alla necessità di coordinare gli orari dei varchi elettronici d’accesso al Corso, garantendo il rispetto della regolamentazione della zona a traffico limitato – che in quel tratto resta comunque attiva h24 - ed evitando al contempo la possibilità di doppie sanzioni a chi transita senza autorizzazione.

Per favorire l’accesso alle Poste dell’Arco d’Augusto la delibera prevede l’autorizzazione per i ciclomotori e i motoveicoli a transitare lungo l'itinerario via Agostino Bertani – Largo Giulio Cesare e via Dell’Onestà, anche durante gli orari di funzionamento della Ztl. Nel resto della Ztl durante gli orari di attivazione delle telecamere il transito non è consentito ai ciclomotori. Novità anche per Piazza Malatesta la cui area pedonale sarà estesa per includere via Poletti e via Sigismondo Malatesta fino all'intersezione con via Cairoli, migliorando così la fruibilità per i pedoni, nel solco della sostenibilità.