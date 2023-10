Ztl del centro, i residenti del rione Clodio delusi: "Gravi ritardi e per via Ducale inaccettabile disparità"

Il comitato dei residenti del Rione Colodio esprime insoddisfazione sulle tempistiche dettate dall'amministrazione per l'entrata in funzione della nuova Ztl del Centro. Che come annunciato prevederà l'introduzione di 13 varchi, con l'avvio della fase di pre-esercizio nel corso del 2024. "Dobbiamo ancora una volta rilevare il comportamento dilatorio e non veritiero delle comunicazioni che di volta in volta ci venivano propinate - scrive il comitato dei residenti -. La richiesta al Mit diversamente da quanto affermato il 9 dicembre 2021 è stata deliberata in giunta solo il 29 novembre 2022. L’intento di attivarla in via d’eccezione per il Rione Clodio non viene più citato nel comunicato odierno, dove addirittura si parla del primo semestre 2024 in pre-esercizio. Visto il grave disagio provocato dal traffico, ci aspettavamo maggiore sensibilità nei nostri confronti e che per questa Ztl avreste cercato di trovare una soluzione rapida in grado di garantirci un minimo di sollievo notturno, come peraltro anticipato in precedenza. Ribadiamo se ancora non fosse chiaro che senza presidio della Polizia Locale (di appena due ore per sera quando non hanno altre emergenze) il varco non viene rispettato dalla maggior parte dei mezzi in transito. Si attende pertanto una attivazione urgente della Ztl con telecamera, in anticipo rispetto al resto dei varchi del centro storico".

Il comitato pone poi l'accento su un altro punto: "Si ribadisce ancora una volta che è per noi inaccettabile la disparità di trattamento della durata Ztl che per Corso d’Augusto è di H24 mentre per Corso d’Augusto 1° tratto, via Ducale e via Clodia è solo notturna dalla 20.30 alle 7.30. Come evidente il maggior traffico di attraversamento del Rione Clodio, in evidente contrasto con il Pums, avviene durante il giorno. Il Rione appartiene al centro storico da sempre e deve essere tutelato dal traffico come Corso d’Augusto 2° tratto o parte del Borgo di San Giuliano".

"Visti i tempi così lunghi per arrivare a una attivazione effettiva del varco con telecamera, in grado di rilevare e sanzionare le violazioni, riteniamo opportuno a questo punto ricostruire gli annunci/impegni che codesta amministrazione ci ha comunicato dal 2021 d oggi - aggiunge la nota del comitato -. Nel Consiglio Comunale del 9 dicembre 2021 nel rispondere a una interrogazione del consigliere Renzi circa i varchi Ztl del Centro Storico spenti da tre anni, l’assessora Frisoni precisò quanto segue “in centro storico, terminati i lavori sulla nuova rotatoria in via D’Azeglio, inoltre sarà accesa anticipatamente al resto del centro una telecamera per la Ztl notturna nella zona di Corso D’Augusto – via Ducale con un analogo test per il rilascio dei permessi”. Ricordiamo che la rotatoria in via D’Azeglio è stata terminata nel giugno 2022. L’attivazione del varco Ztl era stata discussa anche in un incontro con dei rappresentanti del nostro Rione il 25 novembre 2021 presenti per l’AC gli assessori Frisoni e Morolli durante il quale ci era stato riferito che per i varchi del centro storico, l’attivazione avrebbe richiesto tempi più lunghi, ma che in via d’eccezione, terminata la rotatoria di cui sopra, si sarebbe attivato il varco con telecamera. In un successivo incontro del 14 aprile 2023 presenti per il Comitato il presidente accompagnato dagli avvocati, il dirigente Michelacci ci informò che la richiesta al Mit per le Ztl compresa la nostra, era stata prontamente inviata dopo la delibera di Giunta del 29 novembre 2022 e che si era in attesa della relativa autorizzazione".