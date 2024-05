Nuova Ztl del centro, ecco quali strade diventano "off limits". Tutte le regole del piano del traffico

Potenziata la Ztl in via Bovio e via Curiel, con divieto di ingresso ai mezzi dei corrieri per il rifornimento delle attività e realizzazione di apposite soste di carico e scarico nelle strade limitrofe, dalle 8 alle 12, istituzione di nuovi stalli blu e della pista ciclabile in via Fiume. “È il nuovo piano del traffico sul centro commerciale naturale di Cattolica pensato per tutelare e valorizzare la principale area turistica della città – spiegano il vicesindaco e assessore alle attività economiche Alessandro Belluzzi e l’assessora alla Polizia municipale Claudia Gabellini -. Un progetto che verrà completato entro la metà di giugno e che ha l’obiettivo di eliminare, in modo radicale, il passaggio dei mezzi nelle vie Bovio e Curiel, rendendo a tutti gli effetti delle vere Ztl questi due tratti di strada. Sono già delle Ztl ma, purtroppo, nel corso degli ultimi anni non è stato così e questo ha comportato la rovina e l’ammaloramento della strada e della pavimentazione. Abbiamo messo in campo un piano di riqualificazione delle aree del centro che non può più tollerare il traffico veicolare. La pavimentazione, formata da porfido e lastre di marmo, non è idonea al passaggio continuo dei mezzi. Questo richiederebbe continue operazioni di manutenzioni straordinarie per mantenere in buono stato la sede stradale e ciò comporterebbe costi esorbitanti per la collettività. Stiamo già sistemando i sanpietrini e la parte centrale di via Bovio. Non avrebbe senso fare questo investimento e poi continuare a permettere il passaggio dei veicoli. Il potenziamento della Ztl è inoltre una fase di passaggio con cui vogliamo abituare i cittadini a considerare quell’area come pedonale in vista dell’installazione dei varchi”.

Non solo. “C’è un secondo obiettivo – continuano – che è quello di assicurare ai pedoni la possibilità di muoversi in sicurezza in un ambiente che è l’area turistica centrale di Cattolica con bassi livelli di inquinamento acustico e ambientale”. A delimitare la Ztl “ci saranno dei paletti nei punti di accesso – spiegano gli Assessori – per il carico/scarico sono state realizzate aree ad hoc. La nuova mappa della viabilità e del traffico sul centro è il risultato di incontri con gli operatori economici, un piano concertato che bilancia con equilibrio i vari interessi in gioco”. A questo importante intervento, “si affianca la revisione del passaggio della pista ciclabile che verrà spostata in via Fiume, permettendo di creare stalli a spina di pesce per motorini in via Matteotti e la realizzazione di stalli blu in via Corridoni”.

La nuova regolamentazione

Su via Bovio, via Curiel e piazza Nettuno possono accedere solo: velocipedi dalle 7 alle 19 velocità max 10 kmh, veicoli a braccia, veicoli ad uso e servizio di persone invalide, veicoli di residenti e domiciliati con box o garage (per tali veicoli è consentita solo fermata e non sosta), veicoli delle forze dell’ordine, ambulanze e mezzi dei vigili del fuoco, veicoli medici ed esercenti professioni sanitarie in situazioni di emergenza, altre categorie in casi eccezionali.

I veicoli autorizzati all’ingresso alla Ztl, con apposito permesso, possono accedere: in via Bovio esclusivamente da via Rossini e piazza Nettuno; in via Curiel esclusivamente da via Fiume.

Per quanto riguarda il carico/scarico delle merci destinate all’approvvigionamento dei negozi nella Ztl: è consentito solo negli spazi allestiti in via Matteotti (tratto tra via Corridoni e via Bovio) dalle 8 alle 12, per 15 minuti e con disco orario. Al di fuori di tali orari per tutte le categorie di veicoli è possibile la sosta “kiss and ride” di 15 minuti e per i soli autoveicoli (esclusi autocarri) con disco orario.

Via Curiel-Lungomare Spinelli: fuori dagli orari consentiti, ovvero dopo le 12, gli stalli carico/scarico in via Corridoni (tratto tra via Curiel e Rasi Spinelli) sono riservarti alla sosta per i vetturali.

Via Fiume (tratto via del Prete e Rasi Spinelli), negli appositi spazi dalle 6 alle 10.30 e dalle 15 alle 17, solo per 15 minuti e con disco orario.

Via Risorgimento-lato monte, carico/scarico al posto degli stalli ciclomotori, dalle 8 alle 12, per 15 minuti

Via Mancini-davanti allo Iat: dalle 8 alle 12, 15 minuti.

Il carico e scarico davanti all’edicola è stato trasformato in stallo blu

Lungomare Rasi-Spinelli: carico e scarico negli stalli denominati “kiss and ride” per 15 minuti dalle 6 alle 10.30 e dalle 15 alle 16.30. Divieto di sosta con rimozione al di fuori degli orari consentiti per tutte le categorie dei veicoli

Nuovi stalli blu a pagamento: in via Corridoni nel tratto tra via Matteotti e via Curiel.

Spostamento della pista ciclabile da via Matteotti- via Corridoni, in via Fiume lato Rimini.