Ztl Nord, ora si fa sul serio con il controllo delle targhe. Ordinati i varchi elettronici che faranno le multe

Ztl Nord, lungo il nuovo Parco del Mare, ora si fa sul serio. Arrivano i varchi elettronici omologati per il controllo dell’accesso dei veicoli. Dopo una lunga fase sperimentale, in vista della prossima stagione estiva scatteranno le multe attraverso l’”occhio intelligente” per chi non sarà in regola con il pass. Durante le ultime ore l’amministrazione ha dato il via libera, l’atto è pubblicato in albo pretorio, per l’acquisto di cinque varchi Ztl per un valore complessivo di poco superiore ai 70 mila euro.

La giunta comunale aveva approvato la proroga fino allo scorso 15 novembre rivolta ai cittadini residenti nella zona Ztl Parco del mare nord (Torre Pedrera , Viserbella, Viserba, Rivabella) che non avevano ultimato la procedura on line di conferma della targa indicata nella raccomandata inviata al momento dell’introduzione della Ztl Parco del Mare Nord, oppure che non avevano ancora iniziato la procedura attraverso il portale, necessaria per l’attività di rilascio dei permessi per l’accesso alla Ztl del Parco del Mare. In quella occasione, era stato annunciato come la nuova Ztl sarà attivata a partire dal periodo di Pasqua fino al 30 settembre e sarà attiva 7 giorni su 7.

“L'obiettivo dell'adozione di un sistema automatico di controllo dei varchi – si legge nella delibera -, è quello di rendere effettivi tutti i divieti ed in particolare il riscontro generale ai fini degli accertamenti delle violazioni commesse da parte di utenti che accedono alla zona senza autorizzazione”. Al traffico carrabile sarà consentito l’accesso tramite una serie di varchi. Il riassetto della mobilità, che disincentiva l’utilizzo del lungomare come percorso di attraversamento carrabile, ha comportato la chiusura di alcune traverse, creando dei nuovi spazi pedonali, integrati nel disegno complessivo.

L’affidamento dell’incarico per la fornitura dei cinque varchi è stato assegnato in via diretta all’azienda Project Automation Spa.