Ztl Nord, i pass mai ritirati e i vigili elettronici da attivare. "Manca ancora all'appello il 30% dei residenti"

All’appello mancano ancora il 30% di residenti, possessori di seconde case, domiciliati e proprietari di posti auto. Sono coloro, tra le circa 6 mila persone interessate, che hanno diritto e non hanno ancora dato notizie al Comune per l’ottenimento del pass utile al transito all’interno della Ztl Nord del nuovo Parco del Mare. Il lavoro svolto dall’amministrazione, come annunciato lo scorso marzo, è stato immenso: recapitare a tutti raccomandata e informazioni per come poter ottenere il nuovo pass in formato digitale. Non tutti hanno però risposto all’appello e il Comune solleciterà gli interessati: “Il nostro appello – spiega a RiminiToday l’assessora alla Mobilità Roberta Frisoni -, è rivolto a tutti coloro che hanno diritto del pass e non hanno fornito accenni di risposta: regolate la posizione, così da non aver alcun tipo di problema. Gli uffici provvederanno ancora a contattare gli interessati con un avviso”.

Perché nel futuro il vigile digitale entrerà in funzione. Le telecamere ai varchi della Ztl non lasceranno scampo e faranno le multe in maniera elettronica, senza l’ausilio dell’agente sul territorio, per coloro che accedono alle aree senza pass. Ora la Ztl “nord” si fermerà dal 30 settembre e per tutto il periodo invernale, ma dal prossimo anno l’obiettivo è quello di avviare il pre-esercizio delle telecamere e a ruota l’entrata in vigore effettiva. Quattro sono le aree interessate: Torre Pedrera, Viserbella, Viserba e Rivabella. Fin qui alcune sanzioni ci sono state, ma eseguite fisicamente dagli agenti in servizio.

L’obiettivo dell’amministrazione, annunciato da tempo, era poi quello di esportare il modello “Rimini Nord”, per la Ztl del Centro. Con una verifica complessiva di tutti i pass e l’entrata in funzione dei vigili elettronici intelligenti. Il processo non sarà però immediato e richiederà mesi di lavoro da parte degli uffici per verificare aventi diretto, rinnovi, nuovi pass. “L’intenzione è quella di definire l’area di Rimini Nord, contattando ancora una volta il 30% mancante – torna a sottolineare l’assessora Frisoni -, e a ruota partire con i pass del Centro. E’ una riflessione che inizieremo a fare con gli uffici a partire dall’autunno, a differenza di Rimini Nord dove i permessi sono stati tutti nuovi, nel caso del centro sarà necessario riconvertire in digitale i pass di vario tipo già rilasciati nel passato e fare tutti i passaggi di incrocio per la verifica delle targhe. E’ una mole di lavoro impegnativa, come ha dimostrato la zona Nord. A differenza di altri comuni, su questo tema siamo davvero andati a bussare alle porte di ogni singolo cittadino. E prima di partire, vogliamo che tutto sia fatto a regola d’arte”.