Ztl Nord, telecamere attive e adesso scattano le multe. Finita la fase di pre-esercizio

La Ztl di Rimini Nord è attiva. A partire dalla giornata di lunedì (28 agosto) si è conclusa la fase sperimentale dei nuovi varchi di accesso alla zona a traffico limitato. Le videocamere che monitorano i varchi di accesso al lungomare tra Rivabella, Viserba, Viserbella e Torre Pedrera entrano nella piena operatività e iniziano a sanzionare come previsto dal Codice della Strada in caso di ingresso non autorizzato. Le telecamere resteranno accese fino alla seconda domenica di settembre, giorno in cui la Ztl del Parco del Mare nord sarà disattivata per poi tornare in funzione nel 2024.

L’entrata a regime del sistema di controllo nella fase conclusiva dell’estate, fino alla seconda domenica di settembre 2023, permetterà di essere poi pronti per la prossima stagione, quando la Ztl sarà attiva dal fine settimana di Pasqua limitatamente ai soli fine settimana e i festivi, mentre sarà operativa 7 giorni su 7 a partire dal 1° giugno 2024.