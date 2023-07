Ztl Nord, Viserba punto e a Capo: "Si attivino orari alterni per pedoni e mezzi, serve più dialogo"

La Ztl Nord è un tema che continua a tenere banco. E una parte di cittadinanza chiede di rivedere il regolamento. A scrivere è l’organizzazione di Viserba Punto e a Capo che chiede un incontro con l’amministrazione. “L’ubiquità con cui il nostro sindaco appare in varie immagini come tagliatore di nastri, in qua e in là, in su e giù per il territorio riminese, è inversamente proporzionale alla sua disponibilità al confronto con la cittadinanza sui vari problemi. Abbiamo provato a invitarlo un paio di volte, sui temi di Viserba riguardanti la Ztl sul lungomare Nord, da Rivabella a Torre Pedrera. Sull'incompletezza dei nuovi sottopassi. Sulla scarsa manutenzione delle aree a verde, specie nella stagione estiva. Sulla viabilità caotica e sulla segnaletica insufficiente. Nessuna risposta da Palazzo Garampi, salvo indire un incontro per esporre il progetto della nuova piscina comunale ad appalto già avviato, dove i margini di contribuzione dei Cittadini, a quel punto, erano a quota zero”.

“Ci auguriamo che a ottobre si possa aprire un dialogo sereno e costruttivo, per un'ipotesi di Ztl a orari alterni per pedoni e mezzi, che tenga unita la comunità di Viserba nella prospettiva di un comune e prospero futuro – prosegue l’organizzazione -. Apprendiamo, infine, dalla stampa con forte disappunto, che la Ztl sul Lungomare Rimini Nord ancora non è operativa in quanto le apparecchiature di controllo (telecamere) non sarebbero in grado di sanzionare i trasgressori. Questo in sfregio, anzi in difformità, alle varie delibere di giunta emesse precedentemente che prevedevano l'avvio delle multe dal 1 giugno 2023".