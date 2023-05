Auto in fiamme nella notte, si sospetta un incendio doloso

Un incendio si sospetta natura dolosa è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì distruggendo completamente una vettura in sosta. Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 4.30 in via del Belice, nella zona sud di Riccione, e hanno fatto accorrere due squadre dei vigili del fuoco. Il personale del 115 ha lavorato fino alle 6.20 per avere ragione delle fiamme. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri e al momento sono in corso gli accertamenti per capire cosa abbia innescato l'incendio.