Gelato in casa senza gelatiera: ricette e ingredienti per una pausa golosa e rinfrescante

Non c'è bonta più appetitosa e fresca di un gustoso gelato. Che sia una merenda golosa o un dolce momento a fine pasto, una coppa di questa deliziosa ghiottoneria è sicuramente un'ottima idea per rinfrescarsi dalla calura primaverile e estiva. Ma quando quella voglia arriva all'improvviso e non si ha una buona gelateria nelle vicinanze, cosa si può fare? Un'idea sana ed economica può essere quella di preparare il gelato in casa.

Se si ha una gelatiera il lavoro è semplificato, ma anche in assenza di questo elettrodomestico si può comunque realizzare un buon gelato seguendo alcuni procedimenti. Di seguito alcune ricette per fare il gelato in casa senza gelatiera.

Gelato alla vaniglia

Il gelato alla vaniglia è uno tra i più semplici da realizzare a casa. Occorrono:

500 gr di panna da montare o panna liquida fresca (già zuccherata)

400 gr di Latte condensato

2 cucchiai di estratto di vaniglia liquido o 1 bacca o 1 bustina di vanillina

Si deve procedere mettendo il latte condensato e la vaniglia in una ciotola, mescolando bene. A parte, in un contenitore montare la panna, poi unire il tutto e posizionare in una vaschetta nel freezer per almeno 7 ore. Tirare fuori il gelato dal freezer qualche minuto prima di servirlo. Sul gelato alla vaniglia fatto in casa si potranno aggiungere topping al cioccolato, ai frutti rossi, al caramello, anche questi realizzati in casa con gli ingredienti che più piacciono.

Gelato al cioccolato

Con un procedimento simile è possibile realizzare anche tanti altri gusti gelato, come ad esempio il gelato al cioccolato che tanto piace ai bambini.

Per realizzare il gelato al cioccolato in casa, anche senza gelatiera, occorrono:

2 tuorli

70 grammi di zucchero

250 grammi di latte parzialmente scremato

100 ml di panna

80 grammi di cioccolato fondente

Bisognerà separare i tuorli dagli albumi e frullare i primi con lo zucchero, aggiungere panna e latte e frullare a bassa velocità, aggiungere il cioccolato fondente, con 3 cucchiai di latte sciolto a bagnomaria. Mettere il composto sul fuoco e cuocere per circa 15 minuti mescolando affinché non si attacchi. Una volta pronto il composto al cioccolato, riporlo nel freezer per almeno 4-5 ore.

Gelato alla fragola

Per realizzare un buon gelato alla fragola in casa, senza gelatiera, occorrono:

800 gr di fragole fresche

500 ml di panna da montare o fresca (già zuccherata)

170 ml di latte condensato

Le fragole andranno lavate, andranno eliminate le foglioline ed eventuali parti rovinate. Dopodiché si potranno frullare e rifiltrare il succo in un passino a fori stretti. Aggiungere la panna montana e girare accuratamente finché il composto non risulti omogeneo nel colore (diventerà di un colore rosa chiaro). Mettere nel freezer - in apposita vaschetta - per circa 5 ore, tirare fuori qualche minuto prima di servire e accompagnarlo, a piacimento, ad un ciuffo di panna montata o a fragole fresche.