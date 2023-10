Bloody Mary: ricetta del "sanguinoso" cocktail

La notte più spaventosa dell'anno è ormai alle porte. Quale migliore occasione di Halloween, per circondare attorno a sè amici o familiari e trascorrere una serata a tavola, tra primi piatti succulenti, secondi "da paura" e dolcetti peccaminosamente deliziosi, non può mancare un cocktail ad accompagnare il tutto. Per la "terrificante ricorrenza", il Bloody Mary rapprensenta la bevanda ideale con la quale sbalordire (e spaventare) i propri ospiti.

Ricetta

Secondo l’IBA (International Bartenders Association), la "sannguinosa" e saportia bevanda è costituita dagli ingredienti che seguono:

45 ml di vodka

90 ml di succo di pomodoro

succo di limone fresco

poche gocce di Salsa Worchestershire

poche gocce di Tabasco

sale

pepe

ghiaccio

sedano (per la decorazione)

Procedimento

Mettere in un bicchiere la vodka e il succo di pomodoro, mescolare e unire il succo di limone, la salsa Worcester, il sale, il pepe e il tabasco. Mescolare lentamente con un cucchiaio e aggiungere, a piacere, cubetti di ghiaccio (in alternativa, riporre il succo di pomodoro in frigorifero e la vodka in freezer). Guarnire con un pezzetto di sedano.

Note: in alternativa, è possibile ottenere un cocktail analcolico, attraverso l'omissione della vodka. La bevanda si tramuterà così in un Virgin Mary

Note: in alternativa, è possibile ottenere un cocktail analcolico, attraverso l'omissione della vodka. La bevanda si tramuterà così in un Virgin Mary

Le origini della "sanguinosa" bevanda sono da ricercare negli Stati Uniti degli anni Trenta, ad opera dell'attore George Jessel. Nel giornale scandalistico This New York venne pubblicato, infatti, il primo riferimento: "Il nuovo tonico di George Jessel, che sta ricevendo attenzione dagli editorialisti della città, è chiamato Bloody Mary: metà succo di pomodoro e metà vodka". Tuttavia, a contendere all'attore americano la paternità della ricetta c’è però il francese Fernand Petiot, bartender del St. Regis Hotel di New York, aggiungendo alla base già esistente spezie e altri piccoli accorgimenti. Il New Yorker Magazine nel luglio 1964 citò: "Io ho dato via al Bloody Mary odierno, George Jessel disse di averlo creato, ma non era altro che vodka e succo di pomodoro quando lo rilevai. Io copro il fondo dello shaker con quattro grosse prese di sale, due di pepe nero, due di pepe di Caienna e uno strato di salsa Worcestershire; quindi, aggiungo una spruzzata di succo di limone e del ghiaccio tritato, verso due once di vodka e due di spesso succo di pomodoro. Scolo, filtro e verso". Invece, l'inserimento del gambo di sedano come guarnizione della saporita bevanda, fu introdotto soltanto negli anni Sessanta, per opera di un anonimo ospite di un party nella "Pump Room" dell'Ambassador East Hotel di Chicago che mescolò così, con un appetizer, il proprio Bloody Mary.

Bloody Mary: origine del nome

L’epiteto Bloody Mary viene associato a diversi personaggi femminili, storici o fittizi. In particolare, una versione vuole che il Bloody Mary prenda il suo nome dalla Regina Maria I Tudor, detta la sanguinaria per le violente persecuzioni perpetrate nei confronti dei protestanti.

Tra gli altri nomi che intrecciano la loro storia con quella del cocktail c’è anche Hemingway: lo scrittore, incallito bevitore, si era seduto al bancone del bar lamentandosi che la moglie Mary avesse scoperto il suo vizio. Bernard Azimont, per alcuni il vero padre del Bloody Mary, gli propose questo drink con vodka e succo di pomodoro, in grado di inibire la componente alcolica. Il giorno successivo Hemingway entrò nel locale esclamando «quella maledetta Mary (Bloody Mary in inglese) non si è accorta di nulla».

Quali che si nascondono dietro al nome “Bloody Mary”: certamente il fatto che il cocktail abbia un bel colore rosso intenso ha suscitato nell’immaginario popolare un immediato richiamo al sangue e da lì, probabilmente, a “Maria la sanguinaria”, ossia Maria I di Inghilterra che, salita al trono, riportò nel paese il cattolicesimo, mandando al rogo centinaia di protestanti. Un’altra probabile origine del nome “Bloody Mary” risiede in un’antica leggenda popolare nordamericana, secondo cui una giovane ragazza, Mary, venne seppellita viva dai genitori; divenuta un fantasma assassino, apparirebbe a chi evoca il suo nome per più volte. Anche per queste suggestive tradizioni folkloristiche, il Bloody Mary è un cocktail perfetto per essere sorseggiato la sera di Halloween, magari accompagnato dal racconto di queste storie.