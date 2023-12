Spara fiamme e scie di luci, così si prepara l'incendio al Castello. "Spettacolo unico a ritmo di musica"

E’ iniziato il conto alla rovescia per la notte più lunga e attesa dell’anno. Dopo una stagione ricca di eventi e la vittoria ai Campionati Internazionali di Bilbao, a illuminare i cieli della Riviera allo scoccare della mezzanotte sarà ancora una volta l’azienda Fonti Pirotecnica di Ivan Fonti. Un’esplosione di colori con un mix di effetti che raggiungeranno i 90 metri di altezza accenderanno le spiagge di Rimini e Riccione, mentre a Castel Sismondo il titolare dell’azienda riccionese Ivan Fonti porterà in scena un doppio spettacolo piromusicale, alle 00,30 e alle 2.00, con fuochi silenziosi, scie di luci e colori e spara fiamme, il tutto gestito con 20 centraline e sincronizzato a tempo di musica.

“Sarà uno spettacolo studiato come sempre nei minimi dettagli, senza rumori e a zero impatto ambientale, ma arricchito con numerosi effetti innovativi che incanteranno il pubblico nella splendida cornice di Castel Sismondo e Piazza Malatesta”, assicura Fonti. Tra le tante coreografie pensate per l’occasione, non mancherà l’incendio al castello, sicuramente il momento più suggestivo e spettacolare dello show, che darà vita ad attimi di pura magia per grandi e bambini. Per un Capodanno in sicurezza, come ogni anno, un invito all’uso corretto di fuochi d’artificio è di fondamentale importanza per Fonti, che ricorda di acquistare solo fuochi omologati CE in negozi autorizzati, di rispettare le distanze di sicurezza al momento dell’accensione e di accendere fuochi solo in proprietà private e non in aree pubbliche, come previsto dalla normativa.