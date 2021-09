Tortelli di zucca e patate per un piatto dolce e prelibato

La cucina romagnola d’autunno è ricca di profumi, sapori e colori e il suo frutto principe è la zucca.?

Oggi scopriamo come preparare i tortelli di zucca e patate. Un primo piatto dolce e delizioso grazie al morbido cuore di ripieno di zucca in grado di rendere un pranzo un’esperienza straordinaria

Ingredienti per 2 persone

200 g farina

3 uova

50 g patate

150 g di zucca

200 g ricotta vaccina

50 g parmigiano

10 ml latte

70 g formaggio Asiago

Q.b sale

Q.b pepe

Preparazione

Prendi una spianatoia setaccia la farina e disponila a fontana. Dopodichè aggiungi un pizzico di sale e rompi 4 uova al centro. Inizia a sbattere con una forchetta il composto e comincia a incorporare farina dai lati. Una volta amalgamate le uova inizia a lavorare l’impasto con le mani finchè non diventa liscio, omogeneo ed elastico. Poi dagli la forma di una palla, avvolgilo in un canovaccio e lascialo riposare per mezz’ora circa.

Nel frattempo prepara il ripieno: pulisci la zucca, dopodichè tagliala a piccoli pezzi e cuocila al vapore o in padella per 15 minuti.

Fai lo stesso con le patate, puliscile e mettile in una pentola per lessarle, quando sono pronte schiacciale.

Ora prendi una ciotola capiente e mettici le patate lessate e schiacciate, la zucca, la ricotta, 1 uovo e il formaggio grattugiato e mescola il tutto. Regola di sale e pepe, quindi copri il composto con una pellicola e lascialo riposare.

A questo punto riprendi la pasta all’uovo: infarina la spianatoia e inizia a lavorarla con il mattarello, fino a ottenere una sfoglia sottile. Ricava delle lunghe strisce e disponi il composto di zucca e patate a piccole cucchiaiate. Copri con un’altra striscia di sfoglia e ritaglia ogni tortello in una forma rettangolare, utilizzando l’apposita rotella tagliapasta.

Prepara la fonduta di Asiago: taglia a dadini il formaggio e scioglilo a fuoco lento in un pentolino con il latte. Dovrai ottenere un composto filante, morbido ma non troppo denso.

Cuoci i tortelli in abbondante acqua salata, quando salgono in superficie scolali, poi metti in ogni piatto uno specchio di fonduta e sopra i tortelli. Condisci con un filo d’olio extravergine di oliva a crudo e servi a tavola con abbondante parmigiano.

Buon appetito!