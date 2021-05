Ricetta da spiaggia, Cous Cous tonno e zucchine

Buono, pratico e veloce, il Cous cous tonno e zucchine è una ricetta fresca, ideale se si desidera trascorrere tutta la giornata al mare e non muoversi dal lettino.

Ecco come preparare il cous cous tonno e zucchine da portare in spiaggia.

Ingredienti per il cous cous per 4/5 persone:

400 g Cous cous

400 ml Acqua

3 cucchiaio Olio extravergine d'oliva

Q.b. Sale

per condire:

400 g Zucchine

150 g Tonno sott'olio

2 cucchiai Olio extravergine d'oliva

Q.b. Sale

Preparazione:

Metti il cous cous precotto in una ciotola con poco sale e un cucchiaio di olio extravergine di oliva.?

Copri con la stessa quantità di acqua (400 g cous cous con 400 ml di acqua) a temperatura ambiente e lascia riposare per qualche minuto poi sgranalo bene con una forchetta.?

Poi grattugia le zucchine crude.

Poi prendi un barattolo e metti sulla base due cucchiai di olio e un po’ di sale, poi aggiungi il tonno sott’olio sgocciolato, le zucchine grattugiate e infine il cous cous.?

Chiudi il barattolo ermeticamente e portalo al mare o dove preferisci.

Quando sarà il momento di mangiare capovolgi il barattolo e sbattilo bene in modo da far scendere il condimento fino al cous cous e mischiarlo.

Apri il barattolo e gustatevelo al mare.

Consigli per conservare il cibo nei barattoli

Il condimento dev’essere messo per primo sulla base del barattolo e poi aggiungere il cous cous o il riso. Mai metterli già mischiati insieme o a contatto altrimenti diventeranno mollicci.

È importante mettete tutto il cibo a strati e lasciare in alto il cibo più largo come as esempio l’insalata, in modo che girando il barattolo e sbattendolo bene prima di mangiarlo tutto il condimento arrivi anche in alto.

Scegli sempre barattoli a chiusura ermetica per evitare che si aprano nella borsa.

