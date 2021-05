Ricetta estiva, pomodori gratinati alla romagnola

Una ricetta per tutta la famiglia veloce, gustosa ed economica. Boccone dopo boccone vien voglia di mangiare un pomodoro dietro l’altro anche quella squisita crosticina croccante che li ricopriva che rende i pomodori veramente ghiotti.

Ecco gli ingredienti per 4 persone.

Ingredienti

6 pomodori (maturi)

6 cucchiai di pan grattato

6 cucchiai di parmigiano

4 cucchiai di capperi

qb Basilico

qb Aglio

3/4 cucchiai di olio extravergine di oliva

3 cucchiai circa di acqua

qb Sale

Procedimento

Per prima cosa lavate bene e tagliate i pomodori a metà. Poi aggiungete all’interno un pizzico di sale salate e girateli in modo che perdano la loro acqua tenendola da parte per dopo.

Ora preparate il ripieno per la gratinatura.

In una ciotola unite il pangrattato, il formaggio, aglio, capperi e basilico tritato. Mescolate il tutto.

Aggiungete tre/quattro cucchiai di olio e poi l’acqua, potete anche utilizzare l’acqua dei pomodori che avete messo da parte precedentemente con i loro semi, dovrete ottenere un composto che non sbricioli.

Dopodichè prendete una teglia del forno e mettete dentro i pomodori, con la parte tagliata in alto, se preferite scavateli leggermente in modo da aggiungere più ripieno.

Adagiate il composto aromatico pressando bene.

Terminate con un filo di olio sopra ai pomodori ripieni.

Infine mettete a cuocere nel forno caldo a 190/200gradi per circa 15/20 minuti.