Ricetta light, polpette di zucchine al forno

Non avete dimestichezza tra i fornelli e volete preparare una ricetta facile, sana e light? Le polpette di zucchine al forno fanno al caso vostro. Ideali da consumare anche fredde, le potete mangiare come stuzzichino, antipasto, secondo o contorno.

Scopriamo la ricetta per preparare le polpette di zucchine al forno pronte in 20 minuti.

Ingredienti

500 gr di zucchine

1 uovo

60 gr di ricotta

2 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato

1 cucchiaino di curry

2 cucchiai di pangrattato

olio extravergine d'oliva qb

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

aglio in polvere qb

sale qb

pepe qb

Preparazione:

1. Prendi le zucchine, lavale e puliscile dopodichè grattugiale. Una volta grattuggiate mettile in una padella. Aggiungi sale, pepe e un filo d’olio. Falle cuocere per circa dieci minuti in modo che perdano un po’ della loro acqua di vegetazione. Al termine falle raffreddare.

2. Ora prendi l’uovo e sbattilo, quindi aggiungi le zucchine, la ricotta il parmigiano, il curry, un pizzico di aglio in polvere e il prezzemolo. Lavora il tutto con la forchetta e aggiungi un cucchiaio alla volta il pangrattato, in questo modo ti regoli con la giusta consistenza. Lascia riposare il tutto in frigorifero per 30 minuti a rassodare.

3. Nel frattempo, scalda il forno a 200° in modalità ventilato. Prepara una teglia rivestita con la carta forno e spennella con un po’ d’olio.

4. Prelevando dei piccoli pezzi dall’impasto, forma delle polpette con le mani leggermente umide. Mano mano che le prepari, adagiale sulla teglia distanziandole tra di loro.

5. Spennella ancora con un po’ di olio e inforna. Cuoci per 30 – 35 minuti fino a quando non saranno ben dorate. Poi servi a tavola. Puoi gustarle calde, tiepide o fredde.