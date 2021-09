Passatelli al tartufo con fonduta di parmiggiano

Ricetta semplice e pregiata pronta in 10 minuti

I passatelli con fonduta di parmigiano e tartufo sono una versione raffinata dei tradizionali passatelli in brodo romagnoli. Scopriamo la ricetta per questa prelibatezza tutta da gustare

Ingredienti per 4 persone

350 grammi di pane grattugiato

30 grammi di tartufo nero

70 grammi di farina 00

250 grammi di Parmigiano Reggiano da grattugiare

4 uova grandi

Q.b noce moscata

Q.b ale e pepe

15 dl brodo per la cottura

Preparazione

1) Su di un tagliere, o una ciotola molto capiente, impasta insieme 250 g. di pangrattato, 70 g. di farina, un pizzico di sale e pepe, 250 g. di parmigiano reggiano grattuggiato e un pizzico di noce moscata. Impasta bene tutto unendo 4 uova. Continua ad amalgamare finchè non ottieni un composto abbastanza consistente.

2) Fai riposare l'impasto dei passatelli nella pellicola per 30 minuti. Nel frattempo fai sciogliere 100 g di parmigiano grattugiato in 1,5 dl di latte fino a ottenere una crema liscia.

3) Trascorsi i 30 minuti passa l'impasto dei passatelli in uno schiacciapatate con il disco a fori grossi (oppure nell'apposito attrezzo) e fai cadere i passatelli su carta da forno. Dopodichè buttali nel brodo vegetale bollente, quando vengono a galla sono pronti, quindi scolali e suddividili nei piatti, e mettici sopra la crema di parmigiano ottenuta precedentemente.

4) Completa i passatelli con fonduta di parmigiano con 30 g di tartufo nero a lamelle. Servi subito in tavola.

Se ti senti particolarmente goloso e non hai timore della bilancia, puoi arricchire i passatelli al tartufo con 80 grammi di pancetta tagliata finemente e poi rosolata in padella