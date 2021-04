Ricetta di primavera: riso alla curcuma con barba di frate e scorza di limone

Il Risotto alla curcuma con barba di frate e scorza di limone è un primo piatto tutto primaverile. Leggero, salutare e semplice da preparare conquisterà il palato. In 45 minuti di tempo avrai una pietanza gustosa e saporita, e grazie alla curcuma un gusto gradevoli che ricorda l’Oriente.

Con pochi grassi, questo risotto con barba di frate e scorza di limone profumato alla curcuma si può definire un piatto light, vegetariano e vegano ma ricco di gusto e di sapore.

Ecco la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

320 g riso Carnaroli

100 g barba di frate già pulita

100 g vino bianco

50 g taccole

40 g curcuma fresca

uno scalogno

grana grattugiato

burro

limone

olio extravergine d'oliva

sale

Preparazione

Inizia con il pelare la curcuma fresca, grattugiatela (se non l’avete potete utilizzare anche quella in polvere ma di qualità) e frullatela con 250 g di acqua.

In questo modo otterrai un’acqua gialla e aromatica. Monda e trita lo scalogno e soffriggilo in una casseruola con un velo di olio per 2-3 minuti.

Dopodichè tosta il riso in una casseruola con un pizzico di sale e un cucchiaio di olio per 2-3 minuti, quindi sfumate con il vino bianco.

Porta a bollore una pentola di acqua leggermente salata e usala per bagnare via via il riso fino a metà cottura, poi inizia ad aggiungere l’acqua bollente alla curcuma, fino a cottura ultimata.

Infine taglia le taccole in listerelle sottili e scottale con la barba di frate nell’acqua bollente rimasta. Scolale, trasferiscile nella padella con lo scalogno e salta tutto per 2 minuti.

Prendi il riso dal fuoco e mantecalo con 45 g di burro e 45 g di grana. Servilo completandolo con le verdure croccanti e la scorza grattugiata di mezzo limone.