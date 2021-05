Torta di albicocche e ricotta, soffice e profumata

Semplice da preparare, morbida da mangiare e dal sapore unico. Ecco come preparare la torta di albicocche e ricotta

Golosa, soffice e facile da preparare. La torta di albicocche e ricotta è un dolce molto semplice ideale per l’estate grazie ai suoi ingredienti: La ricotta gli regala la delicatezza del sapore, le albicocche fresche quella piacevole punta di dolce asprigno che lo completano perfettamente. Questo dolce può essere ottimo per colazione o per merenda, una fetta assicura buonumore ed energia.

Una ricetta davvero davvero facile da preparare: dimenticatevi sbattitori e planetarie, vi serviranno una ciotola ed una frusta a mano per preparare l’impasto.

Ingredienti per 8 porzioni

4 uova a temperatura ambiente

180 g di zucchero semolato

100 g di burro fuso

4 cucchiai di latte

250 g di ricotta vaccina

250 g di farina 00

la scorza di 1 limone grattugiata

1/2 bacca di vaniglia

1 bustina di lievito in polvere per dolci (16 g)

sale

4 albicocche

Preparazione

Inizia lavando bene le albicocche, dividile a metà, togli l’osso al centro e tagliale a fette sottili.

In una ciotola ammorbidisci la ricotta con lo zucchero e la scorza di limone, quando sarà cremosa aggiungi le uova e un pizzico di sale e mescola fino a quando non ottieni un composto chiaro e spumoso.

Unisci a filo il burro fuso a temperatura ambiente, il latte, la scorza di limone, i semi di vaniglia e la ricotta. Mescola fino ad amalgamare, quindi aggiungete la farina e il lievito setacciati.

Assicurati che il composto sia omogeneo e versalo all'interno di uno stampo a cerniera da 22 cm di diametro imburrato e infarinato.

Livella con il dorso di un cucchiaio e disponi sulla superficie le albicocche denocciolate e tagliate a spicchi.

Cuoci nel forno precedentemente scaldato a 180° per 40 minuti, verifica la cottura con uno stecchino pulito. Sforna la torta e lasciala intiepidire prima di sformarla su una gratella per dolci. Fate raffreddare completamente la torta di albicocche e ricotta.

Una volta fredda mettila in un piatto e spolverizzala con lo zucchero a velo.

La torta è pronta per essere gustata!