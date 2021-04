Uova di Pasqua avanzate? Ecco 7 ricette per riciclarle

Ti avanzano uova di cioccolato e non sai cosa farne? Dalla mousse alla crema pasticcera, ecco come riciclare il cioccolato in più

A Pasqua il cioccolato è il signore delle tavole. Ne abbiamo di tutti i tipi: al latte, fondente, gianduia, mandorle, bianco, e così via. Ma cosa farne se ne avanza troppo? L’ideale è lasciare libera la fantasia e creare ricette con cioccolato facilissime e golose, per la merenda dei bambini, per la dispensa e anche per la colazione!

Riciclare le uova di Pasqua è semplice, veloce e goloso, basta solo sciogliere il cioccolato a microonde o a bagno maria e aggiungerlo ai dolci!

Oppure potete trasformare il vostro uovo di Pasqua in un delizioso dessert da consumare a fine pasto seguendo queste sette ricette.

Girella al cioccolato

Ingredienti:?

75g di farina per dolci?

75g di amido di mais

?5 uova?

120g di zucchero

?un cucchiaino di estratto di vaniglia?

cioccolato spalmabile qb

Preparazione:?

Monta le uova con lo zucchero a media velocità per almeno 15 minuti. Unisci la rafina e l’amido setacciati poco alla volta e con una spatola, con movimento rotatorio dall’alto verso il basso.?Imburra una teglia da forno, del tipo di quelle che si utilizzano per la pizza, l’impasto deve svilupparsi in lunghezza più che in altezza. Cuocere per 10-15 minuti a 180°?

Fai intiepidire la pasta biscotto e trasferiscila su un panno pulito e inumidito e arrotola piano per dargli una forma a chiocciola. Quando sarà fredda stendi in mezzo la crema al cioccolato oppure marmellata o altra crema e piano con le mani arrotolare. Avvolgi in carta pellicola e lascia riposare per 20 minuti in frigo. Passato il tempo di riposo, rotola il rotolo nello zucchero a velo e taglialo in porzioni da 2-3 cm. Con queste dosi usciranno 10-12 rotolini in base alla larghezza.

Crema pasticcera al cioccolato

Ingredienti:

500 ml di latte

25 g di cacao

2 tuorli

100 g di zucchero

60 g di farina

100 g di cioccolato fondente a pezzi

Preparazione:

Metti in un pentolino lo zucchero con i tuorli, mescolando con una frusta. Aggiungi la farina e il cacao continuando a mescolare e versa gradualmente il latte. Una volta completate queste operazioni, accendi il fuoco a fiamma bassa per 5-10 minuti fino a raggiungere la giusta densità. A questo punto potrai spegnere e aggiungere i pezzi di cioccolato. Mescola il tutto fino a che il cioccolato non si scioglie e metti la crema in un piatto coprendola con una pellicola. Riponi in frigorifero: dopo un'ora la crema sarà pronta per l'utilizzo.

Salame di cioccolato (senza uova)

Ingredienti:

150 g di cioccolato a pezzi

100 g di burro

15 g di zucchero a velo

15 g di cacao

100 g di biscotti senza uova

50 g di mandorle

Preparazione:

Metti il cioccolato e il burro in una ciotola e scioglili a bagnomaria. Mentre raffreddano, in un secondo recipiente mescola i biscotti in pezzi, mandorle, cacao e zucchero a velo. A questo punto versa la crema ottenuta dal cioccolato e il burro mescolando ancora. Metti il composto su un foglio di carta da forno o una pellicola, arrotola e riponi il salame nel frigo per almeno un’ora prima di servirlo.

Waferotti alla Nutella

Ingredienti per 10 waferotti circa:?

un pacco di wafer al cioccolato da 150 g+ 5-6 wafer per finire?

un cucchiaio e mezzo di nutella?

80g di burro fuso?

150g di cioccolato bianco?

50g di burro

Preparazione:

Trita i wafer oppure sbriciolali con le mani in modo tale che diventino quasi polvere. Unisci la nutella e mescola bene, finchè non otterrai un impasto omogeneo.?Sciogli il burro ed uniscilo al composto di wafer, amalgama il tutto con una forchetta. Lascia riposare una mezz’ora in frigo in modo tale che si compatti bene il composto così sarà più facile lavorarlo.?Tira fuori l’impasto dei waferotti dal frigo e inizia a formare delle palline più o meno della stessa grandezza. Mettile in freezer a riposare una mezz’oretta. Sbriciola grossolanamente i 5-6 wafer e tienili da parte.?Sciogli il cioccolato bianco con il burro, a bagno maria oppure al microonde alla massima potenza per 5-10 secondi girando velocemente ogni tanto.?Prendi i waferotti dal freezer, immergili nel cioccolato bianco e poi passali, solo per un lato, nei wafer sbriciolati dopodichè saranno pronti subito.?Puoi conservarli in un luogo fresco. Sono dei veri e propri cioccolatini golosi.

Ciambella di cioccolato

Ingredienti:

4 uova

200 g di zucchero

150 g di latte

150 g di olio di semi

100 g di cioccolato a pezzi

260 g di farina

40 g di cacao

16 g di lievito per dolci

zucchero a velo

Preparazione:

Spezza il cioccolato in pezzi molto piccoli e scioglilo a bagnomaria. In un recipiente diverso mescola con una frusta uova e zucchero, aggiungendo olio e latte. Aggiungi poi lievito e cacao, seguiti dal cioccolato sciolto in precedenza. A questo punto ungi il tutto con un po' di olio e burro e versa in uno stampo per ciambelle. Cuoci in forno a 180° gradi e, una volta pronta la ciambella, lasciala raffreddare coprendola con uno straccio pulito. Trasferiscila in un piatto e decora con dello zucchero a velo.

Mousse al cioccolato

Ingredienti:

300 ml di panna fresca liquida

200 g di cioccolato fondente a pezzi

80 ml di latte

zucchero

Preparazione:

Monta la panna a neve fermissima e lasciala da parte in un recipiente. Metti in un pentolino il latte e lo zucchero e scaldali fino quasi a bollire. A questo punto spegni il fuoco e aggiungi i pezzi di cioccolato, mescolando fino a farli sciogliere. Fai raffreddare e aggiungi gradualmente la panna. Riempi dei bicchierini monoporzione e mettili nel frigorifero per un’ora.

Cioccolata calda

Ingredienti:

?500 ml di latte intero

120 g di cioccolato fondente

20 g di cacao amaro in polvere

20 g di zucchero

20 g di amido di mais

Preparazione:

Spezzetta il cioccolato e scioglilo in un bagnomaria a fuoco medio, mescolandolo fino al suo scioglimento. In un pentolino versa il latte aggiungendo - in ordine - l’amido di mais e il cacao amaro setacciati. Accendi il fuoco e, mentre il contenuto si scalda, mescola con la frusta. Aggiungi lo zucchero e continua a mescolare fino quasi a raggiungere il bollore. A questo punto versa il contenuto del primo pentolino e mescola fino a raggiungere la consistenza ideale. La cioccolata è pronta per essere servita nelle tazze.