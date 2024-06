LA DIRETTA - Elezioni amministrative 2024, lo spoglio minuto per minuto nei 16 comuni riminesi

Si aprono alle 14 gli scrutini per le elezioni comunali. Nel Riminese sono 16 su 27 i Comuni che rinnoveranno il Consiglio comunale. Si tratta dei seguenti comuni: Santarcangelo di Romagna, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Poggio Torriana, Verucchio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Saludecio, San Leo e Talamello.

Ci sono i primi tre sindaci già certi, unici candidati nei rispettivi paesi: si tratta di Mirna Cecchini che viene riconfermata dai suoi cittadini a San Clemente, Anna Bianconi a Talamello con il nuovo gruppo civico “Progetto Talamello Comunità. E infine Fabiano Tonielli a Casteldelci alla guida della lista civica ‘Noi per Casteldelci’.

RiminiToday ha seguito in diretta lo spoglio delle Elezioni Europee, in provincia il partito della premier Giorgia Meloni Fratelli d'Italia è primo con il 32,88% di preferenze (46.676 voti), seguito da Partito Democratico con il 31,33% (44.473), Movimento 5 Stelle è al terzo posto con il 7,36%. Il Pd risulta primo partito a: Cattolica, Poggio Torriana, Rimini, San Giovanni in Marignano, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo e Talamello. Negli altri Comuni primo partito è Fratelli d’Italia.

LA DIRETTA

ORE 14,52: San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli in vantaggio

A San Giovanni in Marignano scrutinata 1 sezione su 9: Michela Bertuccioli (55,93%, 198 voti), avanti su Elisa Bordoni (44,07%, 156 voti).

ORE 14,50: San Leo, prima sezione: avanti Leonardo Bindi

A San Leo scrutinata 1 sezione su 5: Leonardo Bindi avanti (54,58%, 143 voti), su Elisabetta Vaccari (45,42%, 119 voti).

ORE 14,30: QUI tutti i candidati in corsa nei comuni Riminesi

ORE 14,16: le affluenze nei comuni al voto

Queste le affluenze per le elezioni comunali: Bellaria Igea Marina 63,01%, Casteldelci 74,92%, Maiolo 79,12%, Misano Adriatico 60,79%, Mondaino 64,36%, Montecopiolo 72,47%, Montefiore Conca 57,98%, Montegridolfo 66,59%, Poggio Torriana 59,42%, Saludecio 56,65%, San Clemente 53,08%, San Giovanni in Marignano 60,35%, San Leo 55,54%, Santarcangelo di Romagna 63,14%, Talamello 65,54%, Verucchio 58,93%.

ORE 14,02: si apre la diretta delle elezioni amministrative nella provincia di Rimini