LA DIRETTA - Elezioni europee 2024, lo spoglio minuto per minuto: fortissimo calo dell'affluenza

Si chiudono alle 23 i seggi per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. L’Italia elegge 76 euro-deputati su un totale di 720. L’Emilia-Romagna è inserita nella Circoscrizione Nord-Est (con anche Veneto, Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia) che elegge 15 eurodeputati. RiminiToday segue con aggiornamenti in diretta i risultati in arrivo dai seggi.

In Provincia di Rimini si è votato in 16 comuni su 27 anche per le elezioni amministrative. Questi i comuni al voto: Santarcangelo di Romagna, Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Poggio Torriana, Verucchio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Casteldelci, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore, Montegridolfo, Saludecio, San Leo e Talamello. Ricordiamo che gli scrutini per le elezioni comunali inizieranno nella giornata di lunedì (10 giugno) a partire dalle ore 15.

ORE 00,38: NAZIONALE - Chi ha sicuramente perso e le prime proiezioni dei seggi

Facendo la media dei principali exit poll fino ad ora pubblicati FDI sarebbe primo partito poco sotto il 28% e con 23 seggi, seguirebbe il PD poco sopra il 23% e 19 seggi. Peggio delle previsioni il risultato del Movimento 5 stelle che con il 12% eleggerebbe almeno 10 deputati all'europarlamento. Testa a testa tra Forza Italia e Lega come terza forza del centrodestra. Sopra la soglia di sbarramento del 4% l'alleanza tra verdi e sinistra e la lista elettorale Stati Uniti d'Europa tra Italia Viva e Più Europa. Azione "balla" proprio sulla soglia.

Non eleggeranno sicuramente eurodeputati le liste di Santoro "Pace Terra e Dignità", di De Luca "Libertà" e "Alternativa Popolare" di Bandecchi.

ORE 00,25 - 39 SEZIONI SU 330: A RIMINI AVANTI FRATELLI D'ITALIA, 2° IL PD

Primi risultati in arrivo su scala provinciale. Si tratta del dato relativo a 39 sezioni su 330. Il partito della premier Giorgia Meloni sarebbe primo in provincia con il 33,09% di preferenze, seguito da Partito Democratico con il 30,51%, Movimento 5 Stelle è nel dato provvisorio al terzo posto con il 6,86%, Lega Salvini Premier 6,63%, Alleanza Verdi e Sinistra 6,56%, Forza Italia 6,51%, Stati Uniti d’Europa 3,23%, Azione 2,69%, Pace terra dignità 2,68%, Libertà 0,77%, Alternativa Popolare 0,3%, Svp 0,17%.

ORE 00,15 - Prime proiezioni: Fratelli d'Italia al 27,7% e Pd al 23,7%

La Rai pubblica le prime proiezioni, rilevazioni diverse per metodologia agli exit poll che ragionano più in termini di "fotchette". In base alle rilevazioni, a livello nazionale Fratelli d'Italia arriva al 27,7%, il Partito Democratico al 23,7%, Movimento 5 Stelle all'11,1%, Forza Italia al 10,5%, la Lega all'8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%. Sulla soglia dello sbarramento Stati Uniti d'Europa di Matteo Renzi e attualmente di poco sotto Azione di Calenda.

ORE 00,07 - AFFLUENZA FINALE, DATO CHOC: NEL RIMINESE HA VOTATO 1 SU 2

C’è il dato definitivo sull’affluenza in Provincia di Rimini per le elezioni europee. Alla chiusura dei seggi, alle 23 di domenica, ha votato il 52,96%. Un dato molto basso considerato che alle europee del 2019 si recarono alle urne il 61,67% degli aventi diritto. Si registra così una fortissima astensione. A Rimini città non è andato a votare nemmeno un cittadino su due, dato che la percentuale si ferma al 49,80%. Va ancora peggio a Riccione, dove ha votato appena il 49,05%.

ORE 00,00 - ECCO CHI SONO I PRIMI TRE SINDACI RIMINESI ELETTI

Ci sono i primi tre sindaci eletti nel riminese. In quanto non erano in corsa sfidanti e già alle 19 era stata raggiunta la quota minima del quorum necessario per l’elezione diretta, ovvero il raggiungimento del 40% degli aventi diritto. Si tratta di Mirna Cecchini che viene riconfermata dai suoi cittadini a San Clemente, Anna Bianconi a Talamello con il nuovo gruppo civico “Progetto Talamello Comunità. E infine Fabiano Tonielli a Casteldelci alla guida della lista civica ‘Noi per Casteldelci’.

ORE 23,21 - Primi instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 27 e il 31%

Questi gli instant poll di La7: Fratelli d'Italia tra il 27 e il 31%, Partito Democratico tra il 21,5 e il 25,5%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'7,5% e il 9,5%, Lega tra 7,5 e il 9,5%, Alleanza Verdi Sinistra tra 4 e 6%, Azione - Siamo Europei tra 3 e 5%.

ORE 23.07 - FdI in testa nei primi exit poll a livello Nazionale

Questi i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per Rai: Fratelli d'Italia tra il 26 e il 30%, Partito Democratico tra il 21 e il 25%, Movimento 5 Stelle tra il 10 e il 14%, Forza Italia - Noi Moderati tra l'8,5% e il 10,5%, Lega tra l'8 e il 10%, Alleanza Verdi Sinistra tra il 5 e il 7%, Stati Uniti d'Europa tra il 3,5 e il 5,5%, Azione - Siamo Europei tra il 2,5 e il 4,5%, Pace, Terra e Dignità tra l'1 e il 3%, Libertà tra lo 0 e il 2%, Alternativa Popolare tra lo 0 e l'1%, altre tra lo 0 e il 2%.

ORE 22,50 - LO STORICO, COSI' NEL 2019 IN PROVINCIA

Le scorse elezioni europee si sono tenute il 26 maggio 2019. Allora in Provincia di Rimini su 269.146 elettori aventi diritto si recarono alle urne in 165.983 pari a un 61,67% complessivo di affluenza. Risultarono 1.520 schede bianche e 3.989 nulle. Questi furono gli esiti su scala provinciale: Lega Salvini Premier 36,45%, Partito Democratico 25,57%, Movimento 5 Stelle 15,71%, Forza Italia 7,24%, Fratelli d’Italia 4,77%, Europa Verde 2,95%, +Europa 2,81%, La Sinistra 1,5%, Partito Comunista 0,91%, Partito Animalista 0,64%, Popolo della Famiglia 0,46%, Popolari per l’Italia 0,24%, Partito Pirata 0,23%, Forza Nuova 0,20%, Casapound Italia 0,20%, Ppa Movimento Politico Pensiero Azione 0,09%, Svp 0,03%.

ORE 22,49 - L'AFFLUENZA ALLE 19 NEL RIMINESE

In provincia di Rimini l'affluenza per le europee alle ore 19 di domenica è del 44,34%, quella per le comunali del 52,32%. Alle 23 di sabato quella per le europee era del 15,05%, quella per le comunali del 18,6%. Alle 12 di domenica quella per le europee era del 27,03%, quella per le comunali del 36,8%.

ORE 22,47 - 277 MILA I RIMINESI CHIAMATI AI SEGGI

Sono in totale 277.933 (119.661 nel solo capoluogo) i riminesi che cono stati chiamati alle urne nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno. QUI tutte le ultime notizie a poche ore dall'apertura dei seggi.