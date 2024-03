Nel prossimo trimestre 12 mila nuovi posti di lavoro, ma per l'80% a tempo determinato e stagionali

Gli ingressi previsti (entrate per assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per attivazioni di forme di lavoro flessibile) in provincia di Rimini, per il periodo febbraio-aprile 2024, sono 12.820, secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane. Ancora preponderante l’impiego dei contratti a tempo determinato, che per Rimini è pari al 80%, con un aumento di 5 punti percentuali.

Per quanto riguarda le entrate nel trimestre, i 5 principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio/ristorazione/turismo, con 6.180 ingressi previsti Commercio primo con 6.180 ingressi previsti, seguito dal Commercio (1.860), dai Servizi alle persone (990), dalle Costruzioni (790); quinto il settore dei servisi operativi a supporto delle imprese e delle persone (760).

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi (71%) che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e nel 69% dei casi in imprese con meno di 50 dipendenti. Una quota pari al 28% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni, mentre il 19% delle imprese prevede di assumere personale immigrato.

Nel 66% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 55 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati, dato in crescita, quindi per uno su due delle ricerche di personale.

La Camera di commercio della Romagna è da sempre impegnata per sviluppare un ecosistema territoriale sui temi della formazione, dell'orientamento e del placement, per ridurre il mismatch quali-quantitativo tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, un tentativo pratico per colmare le distanze con risultati positivi nel 2022 e 2023 prosegue anche nel 2024 col progetto Tutor Virtuale. La call per imprenditori e professionisti con scadenza il 3 marzo 2024, ci sono ancora delle possibilità per dare il proprio apporto con un impegno minimo di circa 3 ore online. Seguirà la call per studenti che rimarrà aperta per tutto il mese di marzo, salvo chiusura anticipata per la copertura dei posti disponibili.

Studenti e tutor, dopo essere stati selezionati e abbinati, si incontreranno in videocall all'interno della community del progetto nel periodo aprile/maggio.