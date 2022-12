Il 2023 l'anno dei ponti festivi, il sindaco Sadegholvaad: "Un'occasione da cogliere"

Il 2023 sarà un anno di "ponti d'oro" nel calendario, un'opportunità per il turismo riminese "che non capita spesso di incontrare" e che bisogna saper cogliere "essendo pronti, innovativi e creativi". I ponti saranno "un'occasione "importante per tutta la comunità", perché possono generare "un contributo sostanziale per lo sviluppo del pil e dell'occupazione, rivolta soprattutto al turismo di prossimità e dunque al mercato italiano e che dovrà essere colta da tutta la filiera dell'accoglienza, facendo leva sulle capacità e lo spirito di innovazione". Lo dice il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad che invita la città e soprattutto gli operatpori del settore "a non farsi sfuggire l'occasione, soprattutto dopo la tempesta del Covid e nel contesto di preoccupazioni che arrivano dal conflitto alle porte dell'Europa e dall'aumento del costo della vita". Per Rimini, infatti, "sarà decisiva la capacità di tutta la filiera dell'accoglienza, non solo il comparto alberghiero o delle agenzie di viaggio, ma quello della ristorazione, dei servizi turistici e dei parchi, dei trasporti, del commercio al dettaglio, di essere pronta, creativa, innovativa". Pochi giorni fa, ricorda ancora Sadegholvaad, il Sole 24 ore ha messo in evidenza come Rimini sia "la locomotiva del turismo balneare nazionale, assegnandoci il primato delle città balneari italiane dove il turismo contribuisce ad aumentare il reddito del territorio, l'imprenditorialità nei servizi complementari". Ora, però, "occorre rimboccarsi le maniche per cogliere a pieno tutte le opportunità che producono valore aggiunto, a partire dai segnali incoraggianti che arrivano in vista del Capodanno alle porte", conclude