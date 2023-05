Una fila di 420 candidati per 37 posti di lavoro, il nuovo supermercato si prepara all'esordio

È continuato anche nel 2022 l’impegno di Aspiag Service Despar, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, per il territorio consolidando la propria presenza in Emilia-Romagna, puntando sulla valorizzazione dei prodotti e dei produttori locali e sostenendo iniziative a sfondo sociale per essere sempre più parte attiva delle comunità in cui l’azienda si inserisce: “La nostra è la regione che si riconferma con la maggiore crescita, avendo triplicato il fatturato al pubblico durante il ciclo di sviluppo 2016-2022 con una quindicina di nuovi punti vendita diretti e una trentina di affiliati” ha detto Alessandro Urban Direttore Regionale Despar per il Emilia-Romagna introducendo i risultati che vedono protagonista una rete capillare e sempre più estesa composta da 27 punti vendita diretti e 58 affiliati per una copertura che va da Parma e Misano Adriatico (11 a Bologna, 6 a Ferrara, 3 a Modena, 3 a Ravenna, 2 a Reggio Emilia, 1 a Parma e 1 a Rimini per quanto riguarda i diretti e 12 a Bologna, 22 a Ferrara, 1 a Modena, 9 a Ravenna, 12 a Rimini, 2 a Forlì-Cesena per gli affiliati).

Tocca a Santarcangelo

Il camper è stato posizionato a Santarcangelo di Romagna per quattro giorni (dal 18 al 21 aprile 2023) e i selezionatori hanno incontrato complessivamente 420 candidati con i quali sono stati avviati dei colloqui conoscitivi. Con 80 di loro è già stato pianificato un colloquio di approfondimento e, visto il grande interesse, le attività di recruiting e selezione proseguiranno anche nelle settimane successive con un calendario che si estende anche nel mese di maggio presso location tradizionali alternative al camper.

Quali e quante figure acquisirà il nuovo punto vendita? Si prevede che complessivamente l’organico sarà di persone 37 persone così suddivise tra i vari reparti: scatolame, casse, macelleria, ortofrutta, gastronomia salumi e formaggi, pane, pescheria, servizi generali.

“Abbiamo avuto l’opportunità di incontrare candidati di diverse età, con percorsi pregressi anche in settori diversi rispetto a quello in cui operiamo, desiderosi di conoscere l’azienda e di mettersi in gioco” ha spiegato Sara de Lissandri, Responsabile selezione area vendite di Aspiag Service Despar.

“Le selezioni continueranno. L’Eurospar di Santarcangelo è in fase di costruzione e i lavori termineranno entro settembre 2023: un’opera alla quale lavoriamo con entusiasmo vista l’importanza di avere un negozio in una realtà così importante della Romagna, dove siamo lieti di portare la nostra qualità e attenzione alla clientela” ha dichiarato Alessandro Urban, direttore regionale di Despar.

Il bilancio

Guardando allo sviluppo del business in regione, nel 2022 Aspiag Service Despar ha realizzato un fatturato al pubblico complessivo di oltre 350 milioni di euro e grazie agli 8,5 milioni di euro di investimenti ha proseguito nel suo progetto di sviluppo e potenziamento territoriale della rete vendita, incrementando il numero degli esercizi commerciali di altri 4 punti vendita, localizzati nella provincia di Bologna e Ravenna, che portano a 85 il numero totale di negozi attivi in regione. Uno sviluppo che ha permesso una crescita dell’occupazione con 27 nuove assunzioni, che fanno salire a 1.110 il totale dei collaboratori in Emilia-Romagna.

“Nonostante un contesto macroeconomico che nel 2022 è stato segnato da forti incertezze – ha spiegato Alessandro Urban - Despar è riuscita ad ammodernare e sviluppare ulteriormente la propria rete vendita, consolidando il proprio ruolo nel settore della grande distribuzione in Emilia-Romagna e favorendo anche l’aumento dell’occupazione in regione e l’allargamento della nostra famiglia Despar. Abbiamo operato in piena sinergia con le istituzioni e gli enti dei territori che ci ospitano, riuscendo così, attraverso progetti e iniziative mirati, a contribuire concretamente alle diverse esigenze sociali che ci sono state prospettate, per continuare a essere parte attiva delle comunità che ci ospitano, portando valore aggiunto e vicinanza alle persone e ai territori. Anche per il futuro, vogliamo continuare nell’impegno verso i territori e le comunità in cui siamo presenti per rendere le nostre attività sempre più sostenibili, continuando il nostro percorso di sviluppo all’insegna della qualità, prossimità, competenza, partecipazione e inclusione: valori da sempre condivisi da tutta la grande famiglia Despar e che ogni giorno ci permettono di essere un riferimento per le comunità in cui il nostro abete ha messo le sue radici.”.

Le novità

Due belle novità arrivano dalla Romagna, dove fioriscono le imprese di famiglia: dopo il taglio del nastro del supermercato Eurospar di Savio (Cervia) che prosegue la storia della famiglia Restelli con un punto vendita completamente ristrutturato incentrato sulla forza del prodotto fresco e freschissimo, a Santarcangelo di Romagna (Rimini) è in arrivo un nuovo punto vendita Eurospar al posto dell’ex stabilimento Paglierani. I lavori termineranno entro l'autunno del 2023, sarà una filiale diretta e saranno 37 le assunzioni previste, per cui è già in corso la campagna di reclutamento del personale.

Novità per il futuro? Ancora una volta (dopo l’apertura di Ozzano) la scelta è quella di non valorizzare solo i maggiori centri, ma anche le aree e i comuni dell’hinterland: una bella sorpresa riguarderà San Giorgio di Piano, alle porte di Bologna ma ulteriori novità riguarderanno anche altre province.