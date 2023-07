Da 70 anni l'azienda imbottiglia acqua minerale, Gianluca Privitera è il nuovo Ceo del gruppo

Gianluca Privitera è il nuovo Ceo di Galvanina Group, azienda con sede a Rimini, che vanta oltre 70 anni di attività nell’imbottigliamento su larga scala di acqua minerale e acqua aromatizzata e nella produzione di bibite biologiche, mixer e tè freddi a marchio proprio e private label. Privitera è entrato in azienda nel 2021 con la carica di Performance Improvement e Esg Leader, per supportare il Board nell’implementazione del piano industriale e nella creazione di valore sostenibile.

“Galvanina ha una gamma eccezionale di prodotti innovativi e di alta qualità con un patrimonio fantastico e un’invidiabile posizione di mercato con un ampio e duraturo portfolio di clienti blue-chip, composto dalle più grandi catene di distribuzione in Nord America e nel mondo. Il mio obiettivo principale è di espandere l’attività con nuove offerte di prodotti per contribuire a trasformare Galvanina in un’azienda sostenibile, con un’impronta globale composta da standard elevati, mantenendone l’autenticità, la qualità, l’innovazione, la creatività e la cultura orientata al cliente che la contraddistinguono”.

Gianluca Privitera è, inoltre, co-founder dello start-up accelerator devoto all’innovazione OkioNetwork, nel cui ambito opera come venture capitalist, strategic advisor e board member di numerose start-up.

Laureato in Ingegneria Gestionale all’Università di Bologna, prima di entrare in Galvanina Group, Privitera ha iniziato la sua carriera professionale nella consulenza, lavorando per Deloitte, Bonfiglioli Consulting e Accenture dove ha maturato una vasta esperienza sia nel settore finanziario sia in quello industriale, affiancando le principali istituzioni e società nello studio di tematiche di strategia, crescita, innovazione, manufacturing e supply chain, ristrutturazioni e trasformazioni digitali.