Un tesoretto di 72 mila euro per i giovani imprenditori, Legacoop Romagna premia le startup

Settantadue mila euro di premi per il lancio di nuove idee di impresa cooperative: verranno assegnati nel corso dell’evento finale del bando Coopstartup Romagna, che si terrà al cinema teatro Tiberio di Rimini martedì 6 dicembre a partire dalle 17. Tra gli ospiti il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, l’ideatore e amministratore del "We Make Future" Festival Cosmano Lombardo, il presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini e il direttore di Coopfond Simone Gamberini. A loro il compito di consegnare gli assegni alle idee vincitrici del concorso. Il programma sarà aperto dal responsabile Coopstartup Romagna, Emiliano Galanti. Presenti anche il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti, che terrà le conclusioni, e il coordinatore di Generazioni Romagna, Federico Morgagni, che presiederà l’incontro.

Coopstartup Romagna ha l’obiettivo di accompagnare lo sviluppo di idee imprenditoriali innovative proposte da gruppi che desiderino realizzarle costituendo una cooperativa. Nelle ultime cinque edizioni sono stati presentati più di 120 progetti; oltre 550 le persone coinvolte; più di 200 le persone formate, con 24 progetti premiati, 13 cooperative costituite e 4 in via di costituzione.

Il progetto è promosso da Legacoop Romagna, Alleanza 3.0 e Coopfond e sperimenta nuovi processi di promozione cooperativa, specialmente, ma non solo, tra i giovani e in nuovi mercati. Tra i numerosi partner hanno un ruolo centrale Bper Banca, Federcoop Romagna, le Camere di Commercio del territorio e l’Università di Bologna.

Oltre ai contributi in denaro tutti i progetti premiati avranno l’iscrizione gratuita per un anno a Legacoop Romagna e potranno accedere gratuitamente a servizi di consulenza, di gestione e operativi di Federcoop Romagna per 12 mesi. Inoltre potranno beneficiare della consulenza sul profilo di rischi e prodotti assicurativi alle migliori condizioni di mercato messa a disposizione da Assicoop Romagna, accedere ai prodotti bancari dedicati all’avvio dell’attività d’impresa garantiti da Bper Banca e ai prodotti finanziari di Coopfond (finanziamenti specifici a favore delle startup e finanziamenti ordinari a sostegno della promozione e sviluppo della cooperazione).