A partire da 20 euro si vola dal "Fellini" a Bucarest con Wizz Air

La Wizz Air ha annunciato ufficialmente la partenza della nuova tratta aerea che collegherà Rimini a Bucarest con duve voli settimanali. Dal prossimo 29 settembre, quindi, con prezzi a partire da 20 euro sarà possibile viaggiare tra il "Federico Fellini" e l'"Henri Coand?" il giovedì e la domenica per ammirare il prestigioso patrimonio artistico della capitale della Romania o per una sosta prima di perdersi tra le meraviglie offerte dalla regione della Transilvania. Paulina Gosk, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Non c’è niente che ci dia più soddisfazione del poter favorire l’interscambio tra mete così prestigiose e amate dai passeggeri. La nuova rotta Rimini - Bucarest rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nel rafforzare la presenza di Wizz Air in Italia, rendendo gli aeroporti della penisola centri nevralgici del nostro network.”