A Riccione il congresso nazionale della Cisl Federazione della chimica, energia e moda

Il Palazzo dei Congressi di Riccione ospiterà i lavori del VI Congresso della Femca Cisl nazionale, in programma da martedì 19 a venerdì 22 aprile prossimi. Lo slogan scelto dalla categoria, che segue i settori moda, chimica (vetro, ceramica, gomma plastica, farmaceutica), energia (petrolio, gas, acqua) e conta oltre 105 mila iscritti, è 'Esserci per cambiare, cambiare per esserci'.

"Arriviamo a questo evento fondamentale per la nostra categoria - spiega la segretaria generale Nora Garofalo - dopo aver coinvolto migliaia di lavoratrici e lavoratori in tutta Italia. Negli ultimi mesi ci sono state tantissime assemblee preparatorie nelle aziende dei nostri comparti e sono stati celebrati 65 Congressi delle Femca territoriali e regionali. A Riccione - sottolinea Garofalo - arriveranno 340 delegati da tutta Italia, per 4 giornate intense di confronto e partecipazione sui settori che seguiamo, alle prese con le difficoltà legate alla pandemia e al conflitto in Ucraina e di fronte alla sfida della transizione, e sul futuro della nostra organizzazione, al centro di un significativo cambiamento che la vede protagonista nel lavoro e nella società".

I lavori inizieranno martedì 19 alle 14:30. Alle 16 è in programma una tavola rotonda sul tema "L’industria alla prova del Cambiamento: Dialogo sul Lavoro nella Transizione", alla quale parteciperanno il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, i vertici delle principali associazioni datoriali dei settori chimica, moda, energia, la segretaria generale della Femca, Nora Garofalo e il segretario generale della Cisl nazionale, Luigi Sbarra. Quest'ultimo alle 18 chiuderà i lavori della prima giornata. Nel corso degli altri giorni sono previsti la relazione della segretaria generale, le sessioni di comparto, la presentazione del bilancio sociale e l'elezione del Consiglio generale, che venerdì 22 provvederà ad eleggere la segreteria nazionale.