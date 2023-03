Accademia Belle Arti di Rimini e Casa Optima, i premi del "Making Life Sweeter Together"

Teresa Bracaloni, studentessa del corso di Fashion Design di Laba – Accademia di Belle Arti di Rimini, è la vincitrice della prima edizione del concorso artistico ‘Making Life Sweeter Together’ promosso da gruppo Casa Optima e lanciato ad aprile 2022. L’opera, intitolata “Un viaggio galattico”, ha convinto la giuria composta dall’amministratore delegato di Casa Optima Francesco Fattori, dal direttore marketing MEC3 Cristina Tosi, dalla professoressa di Laba Ivana Pantieri e dall’amministratore delegato di Life - Independent Thinking Alberto Tivoli.

Tema del concorso era il mondo delle Sweet Arts (gelateria, pasticceria, decorazione e beverage) attraverso la realizzazione di un’immagine che potesse trasmettere la gioia, la felicità, la golosità e tutte quante le emozioni legate al momento di consumo di un cono gelato, una fetta di torta o una bevanda calda o fredda. Un mondo colorato, fatto di materie prime di alta qualità, di passione, di artigianalità e di innovazione continua.

L’opera sarà presentata e svelata al pubblico in primavera, in occasione di un evento ufficiale, presso la sede centrale di gruppo Casa Optima a San Clemente. La vincitrice, oltre a vedere realizzato ed esposto il suo progetto, riceverà un premio in denaro del valore di 2000 euro.