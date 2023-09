L'unione fa la forza, accordo storico tra Bellini Nautica e Rimini Service Yacht & Sail

Bellini Nautica Spa, leader nel settore della vendita di barche nuove e usate, annuncia la firma di una lettera d’intenti per il progetto di fusione della sua controllata Lusso Nautica, con Rimini Service Yacht & Sail, società di servizi nautici rinomata a livello nazionale, con sede a Rimini. La visione strategica di Bellini Nautica punta all’integrazione con altri operatori del settore, con l’obiettivo di offrire un contesto sinergico e competitivo nell'ambito della nautica di lusso, che sappia soddisfare la domanda in maniera capillare con una presenza territoriale sui laghi e le coste italiane.

L'unione tra Bellini Nautica e Rimini Service Yacht & Sail è stata guidata dalla volontà di creare un comparto con posizione dominante, che ospiterà le unità di business della compravendita di nuovo e usato per offrire ai clienti un’esperienza più completa, diretta e professionale. Con i suoi 622 posti barca ed uno specchio d’acqua che supera i 100.000 metri quadrati, la marina di Rimini Service Yacht & Sail è il gioiello dell’Adriatico, frequentato dagli amanti della vela e del diportismo. Entrambe le società vantano solida esperienza e una reputazione impeccabile nel settore, e questa fusione consente loro di combinare le rispettive risorse per migliorare ulteriormente i servizi offerti.

“Siamo entusiasti dell'opportunità di una collaborazione strategica con Rimini Service Yacht & Sail. Questa fusione rappresenta un passo significativo che ci consentirà di avere un posizionamento ancora più competitivo all'interno del settore nautico. É la risultante naturale di una collaborazione già proficua che non potrà che creare valore per l'azienda e per gli azionisti. In questo modo amplieremo notevolmente il nostro portafoglio di servizi, offrendo un'esperienza utente distintiva e completa. La presenza più capillare derivante da questa unione ci permetterà di coprire efficacemente sia il bacino del Mar Ligure/Tirreno che quello dell'Adriatico. Abbiamo la piena convinzione che questa alleanza sia un catalizzatore per la definizione di nuovi benchmark di eccellenza nel mercato. Con il Management di Rimini Service Yacht & Sail, abbiamo condiviso fin da subito la filosofia e la visione di lungo termine con la quale ci approcciamo alle vendite, alla gestione dei clienti e al miglioramento del team, elementi che saranno i pilastri lungo tutto questo percorso" dichiara Battista Bellini, Ceo di Bellini Nautica.

I clienti potranno beneficiare di una gamma completa di servizi, che includono consulenza nell'acquisto di barche nuove e usate, servizi di manutenzione e assistenza tecnica di alta qualità. Questa sinergia consentirà inoltre di ottimizzare i processi, garantendo una maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi. “Rimini Service Yacht & Sail è entusiasta di unirsi a Bellini Nautica in questa avventura emozionante. Siamo pronti a lavorare insieme per garantire che i nostri clienti abbiano accesso a tutto ciò di cui hanno bisogno per godersi appieno il loro amore per il mare”, afferma Massimo Scagnelli, Ceo di Rimini Service.