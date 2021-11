Ad ottobre inflazione in crescita: aumento generale del livello dei prezzi

Nell’ambito dell’Osservatorio Economico, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha elaborato alcuni dati circa l’andamento dell’inflazione nei territori di riferimento dell’Ente, per i primi 10 mesi dell’anno. Di seguito le analisi provinciali.

“Come ha ben evidenziato l’Istat, anche nell’ultimo report sull’andamento dei prezzi al consumo, i beni energetici continuano a spingere in alto i prezzi, contribuendo per più di due punti percentuali alla crescita dell’inflazione. Tutto ciò spiega in gran parte l’accelerazione verificatasi rispetto anche a settembre. Al netto dei prezzi dell’energia, l’inflazione rimarrebbe al di sotto della soglia del 2% – commenta Alberto Zambianchi, presidente della Camera di commercio della Romagna –. Oltre all'incremento dei prezzi al consumo va poi tenuto presente l’aumento dei prezzi alla produzione, sospinto, sia dai sopracitati costi dell’energia, sia da quelli crescenti delle materie prime. Ne risultano aumenti generalizzati sui costi delle imprese e una riduzione dei margini operativi. Questi fattori, unitamente al pericolo di peggioramento della situazione pandemica, potrebbero generare nuovi vincoli ai consumi delle famiglie e alla ripresa. Aggiungo che, se l’inflazione si consoliderà al rialzo, saranno verosimili un incremento dei tassi di interesse nominali e una nuova contrazione dei prestiti bancari. È quindi necessario e urgente che siano messe in campo, a tutti i livelli, ma soprattutto a quelli nazionale ed europeo, iniziative specifiche per evitare che la ripresa sia rallentata dall’insieme dei sopra citati fattori negativi”.

In termini tendenziali (vale a dire rispetto ai 12 mesi precedenti, N.d.R.), a ottobre 2021, la variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT per l’intera collettività (NIC) per il capoluogo di Rimini (estendibile alla provincia di Rimini) è stata pari a +2,8% (+3,2% in Emilia-Romagna, +3,0% a livello nazionale). Tale variazione deriva da un generale incremento dei prezzi della componente “beni” (+3,8%) e dei servizi (+1,7%). Nella tipologia di prodotto, tra i beni, rilevante è stato l’incremento dei prezzi medi di quelli energetici (+25,2%, comprendente anche i carburanti), conseguentemente alla notevole espansione della domanda energetica mondiale e alla correlazione con la dinamica del prezzo del petrolio; nello specifico, ad ottobre 2021, l’incremento del prezzo medio di gas ed elettricità (identificato dalla classificazione COICOP) è stato pari al 26,7% su ottobre 2020 e del +9,8% rispetto al mese precedente (settembre 2021). L’inflazione rilevata in provincia nel periodo in esame è stata tra le più contenute in regione, insieme a quella rilevata a Ravenna (+2,9%).

In base alle divisioni di spesa, si riporta un incremento dei prezzi per: abitazione acqua gas e altri combustibili (+11,4%), trasporti (+8,1%), istruzione (+2,2%), servizi ricettivi e di ristorazione (+1,9%), servizi sanitari e spese per la salute (+1,5%), prodotti alimentari e bevande (+0,9%), mobili e articoli per la casa (+0,6%), alcolici e tabacchi (+0,3%); stabili i prezzi dei servizi ricreativi, cultura e spettacolo (+0,1%); in flessione la dinamica dei prezzi nei servizi di comunicazione (-2,3%) e per abbigliamento e calzature (-2,5%). La variazione dell’indice NIC al netto dei tabacchi nel periodo in esame è stata pari al +2,9%. La componente di fondo dell’inflazione (calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici) è pari al +1,1%, analogamente alla dinamica dei prezzi al netto dei soli beni energetici (+1,0%).

L’inflazione acquisita, che rappresenta la variazione media dell’indice nell’anno indicato, che si avrebbe ipotizzando che l’indice stesso rimanga al medesimo livello dell’ultimo dato mensile disponibile nella restante parte dell’anno, per il 2021 è +1,7%. La variazione tendenziale dell’indice dei prezzi ISTAT per famiglie di operai e impiegati (FOI), che si riferisce ai consumi dell’insieme delle famiglie che fanno capo ad un lavoratore dipendente, in provincia di Rimini è stata pari a +2,8% a ottobre 2021 (sul medesimo mese del 2020); +2,9% la variazione al netto dei tabacchi. Rispetto a settembre 2021, invece, l’indice è cresciuto dello 0,2%.