Adl Cobas, sciopero nei settori socio educativo, assistenziale e sanità: mobilitazione anche a Rimini

Mercoledì 10 aprile si terrà a Roma una manifestazione nazionale, in piazza SS. Apostoli a partire dalle ore 11, in occasione dello sciopero nazionale dei settori socio educativo, socio assistenziale e socio sanitario, proclamato dalle OO.SS. Adl Cobas, Ccalp, Cub, Sail Cobas, Sgb, Usb e che vedrà la partecipazione anche di comitati autorganizzati di lavoratrici e lavoratori. Numerose saranno le assemblee e le iniziative dislocate anche in altre città.

"Il lavoro nel sociale soffre da troppi anni il peso degli accreditamenti e del sistema degli appalti anche al massimo ribasso, con effetti negativi sul mandato sociale dei servizi, sulla loro qualità, sulle vite di chi ci lavora. Paghe basse, carichi di lavoro eccessivi, precarietà, incertezza, assenza di obiettivi: è ora di dire basta - scrivono dal sindacato -. Apriamo una stagione di nuova pubblicizzazione del welfare, sottraendolo a logiche di profitto. Vogliamo l'internalizzazione dei servizi in appalto e accreditamento, a partire dal servizio di educativa scolastica, rispetto al quale sono state già depositate diverse proposte di legge".

"Contestiamo l'ultimo rinnovo del Cnnl maggiormente usato nel settore, quello Cooperative sociali che, nonostante gli aumenti, continua a essere uno dei contratti simbolo del lavoro povero in Italia. Vogliamo paghe dignitose e il riconoscimento delle nostre professionalità".

Le organizzazioni promotrici terranno una conferenza stampa online il giorno 8 aprile alle ore 12.