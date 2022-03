Le pompe funebri famose per l'ironia pungente e il black humor aprono una filiale: "Un approccio non lugubre"

Quattro giovanissimi tra i 19 e i 24 anni che sfidano la crisi lanciandosi in un business insolito: quello delle onoranze funebri. E' la storia di Anna (19), Marco (20), Angelo (22) e Alberto (24) Avanzolini che, insieme a Gianrico Cardellini (51), da qualche settimana a questa parte hanno aperto a Cattolica una filiale di Taffo Funeral Services. Un'azienda, Taffo diventata celebre grazie alle sue campagne social virali e grazie ad una comunicazione ironica e pungente. Taffo è sbarcata a Cattolica accompagnata da inserzioni pubblicitarie perfettamente nel suo stile. I manifesti apparsi nei giorni scorsi in giro per la città hanno fatto parlare molto di sé.

“In molti ci hanno chiamato per chiedere se l'offerta fosse vera – spiegano i giovani della famiglia Avanzolini -. La nostra agenzia opera concretamente, con serietà e professionalità, sul territorio di Cattolica e di tutta la provincia di Rimini. Nonostante la nostra giovane età, però, non siamo degli improvvisatori. Per imparare questo mestiere abbiamo preso parte a lungo periodo di formazione presso la sede di Roma della Taffo Funeral Services. La famiglia Taffo ha alle spalle una tradizioni quasi secolare nel settore e ci ha trasmesso le sue conoscenze, guidandoci passo dopo passo nelle varie fasi del lavoro: dalla prima telefonata alla vestizione e preparazione della salma fino ad arrivare alla posa della lapide. La nostra viene considerata una professione lugubre, ma noi cerchiamo di proporre un approccio diverso, che comincia già nell'accoglienza del cliente. Lo si può intuire già dall'aspetto della nostra sede, contraddistinta da tonalità bianche e luminose, che trasmettono serenità a chi entra per la prima volta. Chi ha subito un lutto si ritrova spesso in una fase di disorientamento, e si trova in una condizione di forte vulnerabilità: noi ci facciamo carico di tutti gli aspetti legati ad una cerimonia funebre, sgravando i familiari dallo stress degli adempimenti burocratici e formali”.

Numerosi i servizi offerti dall'agenzia. “Dalla fornitura di bare in abete certificate per tumulazione, inumazione e cremazione, o in marmo per chi le richiede, all'allestimento della camera ardente, dalle necrologie alla cremazione, dalle composizioni floreali alla cancellazione anagrafica ed estratti di morte”. Fino ad arrivare alle richieste più particolari. “Come il servizio funerale luxury, con carro trainato da cavalli oppure auto bianche, alla diamantificazione delle ceneri fino ad arrivare ai funerali per cani, gatti e animali domestici”. Se c'è però un elemento distintivo di Taffo, quello è senza dubbio l'ironia usata per la comunicazione. “Alcune persone possono storcere il naso di fronte al black humor delle nostre campagne. Comprendiamo e accettiamo la loro posizione. Ci teniamo però a sottolineare un aspetto, ovvero che da parte nostra non vi è alcuna intenzione di mancare di rispetto a chi subito una perdita. Svolgiamo il nostro lavoro con tatto e attenzione verso le famiglie che stanno vivendo un lutto. Allo stesso tempo però il nostro desiderio è quello di portare un po' di buonumore in un momento cupo: è anche questo un modo per rincuorare ed essere al fianco di chi sta soffrendo”. Tra gli obiettivi portati avanti da Taffo c'è anche quello di sdoganare la professione delle onoranze funebri all'interno del mondo femminile. “Capita raramente di imbattersi in donne che facciamo questo mestiere, il che è un peccato visto il valore aggiunto che rappresentano. Abbiamo deciso di affidare il trasporto delle salme ad un team interamente femminile, mandando un segnale importante ad un settore da sempre legato alla tradizione”. L'agenzia, infine, si prepara già a crescere, e sta pianificando “la futura apertura di una sede anche a Rimini”.