Agricoltura, Emilia-Romagna e San Marino alleate per la valorizzazione del tartufo

Corsi di specializzazione, controlli e valorizzazione del territorio. Regione Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino alleate nella valorizzazione del patrimonio naturale legato al tartufo. Disco verde della commissione Bilancio alla ratifica dell'accordo in materia tartuficola e per la valorizzazione del patrimonio tartufigeno tra la Regione Emilia-Romagna e San Marino: l'intesa, tra le altre cose, prevede uguali costi di gestione del settore e sostegno all'attività del persone di ambo le istituzioni per il controllo della raccolta dei tartufi, attività di tutela del territorio e convegni per la valorizzazione del patrimonio legato al tartufo. L'accordo ha valore di cinque anni.