Aiuti alle attività economiche, Cna: "Dalla no tax area al Sise, un upgrade apprezzato ed essenziale"

Il Cna di Rimini, per voce del presidente Marco Polazzi, plaude ai nuovi sostegni a favore delle attività economiche approvate dall'amministrazione comunale. "Il Sise, nuovo programma di incentivi economici appena approvato dal Comune di Rimini, recepisce nostre osservazioni e supera i limiti della precedente misura che, come rilevato dalla stessa amministrazione, spesso di traduceva in sostegni troppo esigui per poter effettivamente rappresentare un vero incentivo all’avvio d’impresa".

Così il presidente Polazzi: "Esprimiamo dunque apprezzamento per il nuovo programma e per come si è arrivati alle nuove linee, ovvero attraverso l’ascolto e il confronto per rendere più efficace la misura. Favorire l’avvio d’impresa e i giovani che hanno la voglia e il coraggio di provare a realizzare il loro sogno imprenditoriale significa avere lo sguardo al futuro, a quel dinamismo imprenditoriale che da sempre contraddistingue il nostro territorio e che in questa fase storica va sostenuto e incentivato. Così come va sostenuto il tessuto imprenditoriale esistente attraverso misure dedicate e rivolte in particolare a chi maggiormente ha sofferto in questi ultimi due anni. Il bando in scadenza il prossimo 31 luglio, apprezzabile perché abbassa al 20% il requisito legato alla riduzione fatturato, esclude invece la stragrande maggioranza delle aziende a causa di aiuti già ricevuti sotto altra forma attraverso le varie misure messe in campo dalle Istituzioni. Suggeriamo di rivedere prima possibile questo stringente requisito per ampliare la platea delle aziende potenzialmente beneficiarie dell’aiuto".