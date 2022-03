Al Sigep in comodità: fino a 35 treni regionali e 14 frecce

In treno nel cuore del quartiere fieristico di Rimini. In occasione del Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè, in programma nella città romagnola dal 12 al 16 marzo, fino a 35 treni Regionali Trenitalia Tper e 14 Frecce Trenitalia fermeranno ogni giorno nella stazione interna di RiminiFiera. All’interno del Salone Trenitalia Tper è presente con proprio personale per la vendita di tutte le tipologie di biglietti e l’assistenza ai clienti.