Al via il ciclo di webinar gratuiti per donne che lavorano in imprese, enti e studi professionali

Al via il primo ciclo di webinar di “Lavoro! Libere tutte – 4.0”, il progetto nato per valorizzare il lavoro femminile ideato e realizzato dall'ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini. Questo primo ciclo prevede 4 incontri in modalità webinar condotti da consulenti di impresa che racconteranno come le organizzazioni possano beneficiare di un nuovo modello di economia basato sulle capacità emotive, relazionali e organizzative delle donne.

Ogni appuntamento avrà come ospite una donna che è stata in grado di trasformare, in prassi operative di successo, parole come sostenibilità, multiculturalità, innovazione, tecnologia e centralità della persona. Ad aprire il ciclo sarà l'appuntamento di martedì 23 novembre (dalle 17.30 alle 19.30) dal titolo “La sostenibilità sociale, economica e ambientale. Come adottare una visione integrata dell'azienda e del business per ottenere risultati rispettando se stessi e gli altri”. A condurre il webinar sarà Alice Alessandri, consulente e formatrice in Passodue, nell'ambito della Business Ethics.

Si proseguirà giovedì 2 dicembre con “La tecnologia come alleato” webinar su come esplorare le nuove opportunità che gli strumenti digitali mettono a disposizione delle aziende per migliorare le attività e allargare il proprio raggio d’azione. A condurre sarà l’esperta di comunicazione e marketing Giovanna Rossi.

Dare valore alla diversità come opportunità per crescere professionalmente e fare evolvere il business attraverso l'espansione dei propri confini è invece il tema che sarà affrontato dal webinar di giovedì 9 dicembre. Sarà Mirella Facchinetti che ha sviluppato business nei mercati europei e in particolare in Spagna, Germania e Svizzera, lavorando 14 anni per aziende italiane nel settore di food&beverage a guidare questo appuntamento. Con “Le persone al centro dell’organizzazione” giovedì 16 dicembre si chiuderà questo primo ciclo di webinar. Quest'ultimo che si concentrerà sul modello organizzativo come strumento per accrescere il benessere in azienda sarà condotto da Stefania Suzzi, specializzata in percorsi di analisi e interventi organizzativi.

Per partecipare gratuitamente a questi appuntamenti le interessate potranno iscriversi ad uno o più webinar direttamente online: https://forms.gle/6Z6xMJ28s66PxZrz7

Per informazioni: Licia Piraccini – 0541/441911 – licia@cescot-rimini.com