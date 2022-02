Albergatori stritolati da rincari senza precedenti. "Aumentare le tariffe? Occorre consapevolezza"

Non solo caro bollette. Anche i prodotti alimentari continuano ad aumentare di prezzo. “Non sarà un aumento classico come negli ultimi anni, occorre conoscenza e consapevolezza”, è il campanello d’allarme del presidente di Federalberghi Riccione Bruno Bianchini. Per questo motivo l’associazione ha deciso di coinvolgere degli esperti e di chiamare a raccolta gli albergatori per ragionare sulle mosse comuni da intraprendere: si intitola “L’aumento dei costi in hotel” il seminario in programma per mercoledì (23 febbraio).

Al momento appare prematuro parlare di immediato aumento dei costi delle tariffe. Ma è una catena: si punta alla qualità, ma per fare qualità occorre un margine per gli investimenti, e gli investimenti si possono effettuare se c’è un profitto da cui attingere. “In questo momento la priorità è dare la consapevolezza a tutti della portata dell’aumento dei costi – spiega il presidente Bianchini -, poi siamo in un libero mercato e ognuno prenderà le proprie decisioni. Ma è possibile che sul tema di eventuali aumenti si decida di dare un’indicazione nell’interesse collettivo degli albergatori”.

Il settore, già provato dalle restrizioni e da mesi complicati, è preoccupato. “C’è molta preoccupazione – prosegue Bianchini -, ad ogni scadenza arrivano telefonate e sfoghi nelle chat degli albergatori. Nessuno chiuderà i battenti per via di questi aumenti, almeno mi sento di escluderlo, ma bisogna prendere consapevolezza della situazione e farne le dovute considerazioni”.

Mercoledì (23 febbraio) verranno analizzati nei dettagli gli aumenti dei costi energetici, dei prodotti alimentari e del personale. Interverranno tre esperti: Raul Ruggeri, consulente energetico che analizzerà i costi delle bollette energetiche, dando indicazioni per valutare le forniture e spiegherà quali sono stati i motivi degli aumenti; Alex Bruscaglia, responsabile di Cubia Alimentari Cash & Carry, tratterà gli aumenti previsti per le forniture alimentari; Fabrizio Romani, consulente del lavoro di Federalberghi Riccione che analizzerà i costi del lavoro.