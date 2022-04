L'allarme di Confedilizia: "Se passa la riforma del catasto c'è il rischio di un aumento dell'Imu"

L’Associazione “Confedilizia – Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Rimini”, aderendo ad una iniziativa nazionale di Confedilizia, sarà presente venerdì (8 aprile) presso l’Arco d’Augusto di Rimini dalle 9 alle 13 con una propria postazione per svolgere attività di informazione alla cittadinanza in merito ai pericoli derivanti dall’eventuale approvazione della legge delega di riforma del Catasto attualmente in discussione in Parlamento.

"A dispetto delle enunciazioni di principio è assai probabile che la riforma porterà ad un ulteriore incremento dell’Imu, e cioè di una imposta patrimoniale con effetti espropriativi già enorme e già enormemente aumentata nel corso degli anni nelle sue diverse denominazioni - dice in una nota Confedilizia -. La riforma potrà avere un effetto anche sulla tassazione della prima casa: ed infatti l’aumento dei valori catastali potrebbe condurre a includere tra gli immobili di lusso anche immobili ora non considerati tali, con conseguente loro assoggettamento ad Imu anche se costituenti prima casa. La Commissione Europea ha già invitato l’Italia a reintrodurre l’Imu sulla prima casa in via generalizzata".

La nota prosegue: "L’aumento dei valori catastali porterà poi ad un aumento dell’imposta di registro per l’acquisto

della prima casa in quanto il valore catastale costituisce la base imponibile di tale imposta. L’aumento dei valori catastali porterà infine ad un aumento dell’Isee, anche per i possessori della sola prima casa, con conseguente possibile esclusione dall’accesso a prestazioni sociali e a servizi a condizioni agevolate di coloro che ora ne hanno diritto. La riforma del catasto rappresenta quindi una grave minaccia per il risparmio delle famiglie, tradizionalmente impiegato nell’investimento immobiliare, e rappresenta solo l’ultimo episodio di una politica ingiustamente e incautamente punitiva della proprietà immobiliare e dell’investimento del risparmio delle famiglie nella proprietà immobiliare".