Alle Befane si vince con "La fabbrica delle sorprese": il concorso

E' possibile giocare presso i totem virtuali in galleria per vincere Gift card e partecipare al concorso finale che vedrà in palio un'auto

Prosegue fino a 5 marzo a Le Befane Shopping Centre di Rimini "La Fabbrica delle Sorprese", un nuovo concorso dedicato a tutti i possessori di Be-Fan Card, la fidelity card gratuita che si può richiedere all'infopoint del Centro commerciale riminese. In palio oltre 3mila euro in Gift card e una Volkswagen T Roc, per un montepremi complessivo di 28.748,64 euro.

L'iniziativa è stata inaugurata l'8 febrbaio e ogni giorno, con Be-Fan Card, è possibile giocare presso i totem virtuali in galleria per vincere Gift Card dal valore di 10, 20 o 50 Euro. Inoltre, con ogni scontrino del valore di almeno 30 euro si riceverà un biglietto d’oro che consentirà di partecipare all’estrazione finale di una Volkswagen T Roc. Sarà sufficiente presentare gli scontrini dei propri acquisti all'infopoint per ritirare i biglietti d'oro. Il concorso è realizzato in collaborazione con la concessionaria Reggini.