Alluvione, Federconsumatori scende in piazza. "Al fianco della Cgil, le risorse non sono mai arrivate"

Sono passati 5 mesi dalla tragica alluvione che ha sconvolto molte zone dell’Emilia-Romagna. "Ma alle parole di conforto e solidarietà del Governo pronunciate sul momento, come spesso accade, non sono seguite reali azioni".

Per questo il 14 ottobre, a Forlì, anche Federconsumatori Nazionale ed Emilia-Romagna saranno in piazza, alla manifestazione indetta da Cgil Emilia-Romagna, per sollecitare lo stanziamento, da parte del Governo, delle risorse necessarie alla ricostruzione post alluvione, inizialmente promesse ma mai arrivate.

Risorse indispensabili per le famiglie, per le aziende e per la messa in sicurezza del territorio. "Non sono comprensibili né giustificabili lungaggini e rinvii: i fondi vanno stanziati ora - dice Federconsumatori -. Ogni giorno di ritardo comporta un aggravamento della situazione nelle zone colpite in termini di mancata ripartenza delle attività produttive, impossibilità per i cittadini di rientrare nelle proprie case, strade e infrastrutture ancora dissestate dopo più di quattro mesi dall’evento. Il comportamento del Governo è inaccettabile. Federconsumatori, con le proprie attività di tutela su tutto il territorio emiliano romagnolo, è al fianco delle famiglie alluvionate o che hanno subito danni relativi a frane e smottamenti, sostenendole in tutte le pratiche e adempimenti necessari a chiedere i ristori al 100% promessi dal Governo".