Dai supermercati Famila il sostegno alla Romagna: raddoppiate le donazioni dei clienti alla cassa

Il Gruppo Unicomm vuole essere al fianco delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. Da mercoledì 24 maggio a domenica 11 giugno per tutti i clienti degli ipermercati Emisfero e supermercati Famila, Emi, Mega e Hurrà sarà infatti possibile donare un euro in cassa. Questa donazione sarà poi raddoppiata dall’azienda.

“Siamo rimasti profondamente colpiti dalle immagini dell’alluvione - spiega Marcello Cestaro, presidente del Gruppo Unicomm - In Emilia Romagna abbiamo tanti amici e tanti collaboratori: è una Regione straordinaria, piena di persone operose e disponibili, sempre pronte ad aiutare gli altri. Siamo presenti con i nostri negozi nelle province colpite ormai da diversi anni, per cui abbiamo visto con i nostri occhi l’impatto devastante di questi tragici eventi atmosferici. Ci sembra quindi giusto fare la nostra parte: come realtà presente sul territorio abbiamo il dovere di rimboccarci le maniche e dare il nostro contributo, come stanno facendo tantissimi altri in questi giorni”.