Alluvione, un milione di euro dalla Camera di Camera di commercio di Roma

E’ passato un mese dalla tragica alluvione che ha devastato l’Emilia-Romagna. Già dai primi giorni, si sono moltiplicate le iniziative di raccolta fondi per sostenere le persone e le imprese colpite da una calamità epocale. Anche il Sistema camerale si è attivato con iniziative a concreto supporto di territori così profondamente feriti. La Camera di commercio di Roma è stata la prima a muoversi, ma altre realtà camerali presto seguiranno, con uno stanziamento di un milione di euro, a favore delle aziende delle province di Bologna, Forlì-Cesena e Ravenna. Un ingente contributo che le imprese di Roma, tramite la Camera di Commercio, hanno deciso di devolvere per venire incontro alle emergenze con un immediato strumento per garantirne, quanto prima, la ripartenza.

"Ringrazio il Presidente, la Giunta e tutta la Camera di Roma per lo slancio solidale, a nome del mondo produttivo e di tutte le persone che stanno soffrendo - afferma il presidente di Unioncamere Emilia-Romagna, Alberto Zambianchi -. Ancora una volta il mondo delle Camere di commercio mostra il suo grande cuore. La solidarietà conferma di essere un motore morale della nostra comunità italiana". Le risorse saranno destinate a realizzare specifici progetti di intervento in collaborazione con le Camere di Commercio di Bologna, della Romagna (che riunisce i territori provinciali di Forlì-Cesena e di Rimini) e di Ferrara e Ravenna, nella misura di un terzo ciascuna.

La collaborazione con le tre Camere di Commercio dell’Emilia-Romagna è una modalità operativa scelta per destinare le risorse nel più breve tempo possibile e che risponde anche al principio di sussidiarietà. Una risposta a questa drammatica situazione è necessaria a favore di un territorio a forte vocazione turistica e produttiva, tra i motori dell’economia italiana.