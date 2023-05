Andrea Carichini eletto presidente di Fnaarc, federazione degli Agenti e Rappresentanti di commercio

Andrea Carichini è stato eletto presidente di Fnaarc – Federazione nazionale Agenti e Rappresentanti di commercio della provincia di Rimini, aderente a Confcommercio. Già consigliere nazionale, Carichini dà ora inizio a questo secondo mandato provinciale insieme ai consiglieri eletti Stefano Benedettini, Roberto Falcioni, Vesna Pavlovic, Vilma Squadrani e Riccardo Verni.

“Ringrazio per la stima e la fiducia che gli associati di Fnaarc della provincia di Rimini hanno dimostrato nei miei confronti con questa conferma alla guida del gruppo – dice Andrea Carichini -. Continueremo nell’azione iniziata nel mandato precedente, con l’obiettivo di aumentare la base associativa per avere sempre più forza, anche avviando una specifica campagna di comunicazione per fare conoscere sempre meglio ai colleghi le nostre attività. Il nostro impegno per gli associati si snoda su sei punti programmatici, a cominciare dagli accordi economici collettivi che a livello nazionale ho contribuito ad aggiornare rispetto agli ultimi redatti nel 2009 facendo parte della commissione. Definita la struttura dell’accordo, ora abbiamo aperto la trattativa con le aziende mandanti per ottenere contratti migliorativi per gli agenti di commercio rispetto a quelli in essere. Ci concentreremo sull’assistenza riguardo al contratto di agenzia, per dare consapevolezza agli agenti su cosa stanno firmando. Riteniamo fondamentale lavorare anche sulla cultura imprenditoriale dell’agente, che deve ragionare come azienda per non rischiare di rimanere passivo rispetto alle richieste delle mandanti. Su questo e molti altri aspetti faremo specifica formazione, non voglio dimenticare la possibilità di richiedere vantaggi anche per l’accesso all’università sia per gli agenti, sia per i loro familiari".

"Più specificatamente, Fnaarc Rimini è parte costituente della Commissione paritetica territoriale di conciliazione per la composizione delle controversie tra agente e casa mandante. Un ruolo molto importante a tutela dell’agente. Forniamo consulenze fiscali specifiche per il settore e attiviamo convenzioni dedicate con concreti vantaggi per la categoria degli agenti ad esempio su acquisto e noleggio a lungo termine di autoveicoli, energia, telefonia, acquisto carburanti, contabilità. Continueremo a dare il nostro contributo per implementare la piattaforma Piazza degli Agenti con Randstat, ente di reclutamento per la categoria che crea matching tra domanda e offerta con geolocalizzazione e differenziazione per categorie. Una garanzia per trovare aziende che aderiscono agli accordi economici collettivi e che possono garantire affidabilità. Attraverso il patronato Enasco, in seno a Confcommercio, portiamo avanti anche pratiche Inps ed Enasarco per gli associati pensionati o prossimi alla pensione".

E in conclusione: "Come gruppo direttivo di Fnaarc Rimini invitiamo gli agenti ad avvicinarsi all’associazione di categoria per contare di più in tutti i tipi di contrattazione: la nostra professione ormai si è evoluta e non basta più svolgerla da “lupi solitari”, né come controparti delle aziende mandanti, ma come collaboratori con specifici diritti. Fnaarc si impegna ogni giorno per la tutela di questi diritti”.