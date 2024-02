Arriva l'app Digita, una piattaforma che consente di restare in contatto con la Cgil

La Camera del Lavoro Territoriale – Cgil Rimini lancia l’app Digita, che progressivamente metterà a disposizione degli iscritti una serie di servizi evoluti.

Nuovo portale

Digita è un portale Internet e una app attraverso la quale l’iscritto Cgil potrà utilizzare la modalità online per interagire e contattare Cgil e i suoi servizi. Il sistema è già disponibile anche in provincia di Rimini per chi ha la tessera Cgil 2024. Fin da subito sarà possibile controllare l’adesione Cgil, verificare alcune pratiche di sostegno al reddito come Naspi e assegni famigliari, prendere appuntamento con il servizio fiscale Caaf Cgil e nelle prossime settimane saranno resi disponibili anche i servizi di visualizzazione/gestione degli appuntamenti già fissati. Ovviamente rimangono – per chi lo desidera - anche le tradizionali modalità di contatto con le 13 sedi territoriali Cgil in provincia di Rimini.

Come registrarsi a Digita

Digita è accessibile sia dall’indirizzo https://www.digitacgil.it sia tramite app scaricabile gratuitamente da tutte le piattaforme (Android o iOS). Per l’accesso è necessaria la registrazione dell’utente, attraverso l’invio di alcuni dati e documenti necessari all’autenticazione certificata. Gli iscritti Cgil in provincia di Rimini possono anche usufruire di una modalità di registrazione guidata: è sufficiente presentarsi in qualsiasi sede Cgil ed in pochi minuti sarà effettuata la registrazione a Digita.